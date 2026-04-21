Festival zamanı…

Bu yıl festivalde konuklar; Dünya Turizm Örgütü tarafından 2021 yılında “Dünyanın En İyi Turizm Köyleri” arasında gösterilen Mustafapaşa’nın meydanlarında, tarihi taş konaklarının avlularında, vadilerinde ve şirin dar sokaklarında; yerelden dünyaya uzanan mutfak hikâyeleri eşliğinde ağırlanacak. Festival kapsamında yerel üretici pazarı, Kapadokya’nın Yıldızları stantları, gastronomi ve kültür rotaları, şef söyleşileri, seminerler, müzik dinletileri ve halka açık etkinlikler de yer alacak. “Yerel Miras, Yıldızlı Sofralar” temasında geçen “yıldızlı” ifadesi, gastronomideki seçkinliği ve niteliği simgelemenin ötesinde; Türk kültüründe bereketin, mevsimsel dönüşümün ve bir araya gelişin gökyüzündeki sembolü olan Ülker Takımyıldızı’na bir atıf olarak ifade ediliyor.

Kapadokya Gastronomi Festivali’nin beşincisini bu yıl 15–16 Mayıs 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Festival, yerel üreticileri, 2026 Michelin Rehberi Türkiye seçkisinde yer alan şefleri ve ekiplerini, sektör temsilcilerini, akademisyenleri, bölge halkını ve ziyaretçileri bir araya getiriyor ve Kapadokya’nın çok katmanlı mutfak mirasını görünür kılmayı amaçlıyor.

Mardin Bienali başlıyor…

7. Mardin Bienali, “GÖKzemin” başlığı altında, Türkiye’den ve dünyadan 41 sanatçı ve sanatçı grubunu Mardin’de bir araya getiriyor. Bölgenin kültürel hafızasında özel bir yere sahip olan kuşlar adeta izleyicilere rehberlik ediyor. Mardin’in taşlarına sinmiş hikâyeleri ve coğrafyasına özgü rüzgârları ardına alan kuşlar; gökyüzü ile yeryüzü arasında süzülürken, kentin farklı noktalarındaki sergiler, mekâna özgü yerleştirmeler ve etkinlikler arasında görünmez rotalar çiziyor.

Mardin Bienali, bu kavramsal çerçeveyle ilk kez eski şehrin sınırlarının dışına çıkarak izleyiciyi bölgeyi keşfetmeye davet ediyor. Dara Antik Kenti, Deyrulzafaran Manastırı ve Kızıltepe’deki Ateş Beyler Hamamı ile birlikte Yukarı Mardin’de Kervansaray, Marangozlar Kahvesi ve Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi bienale ev sahipliği yapacak. 7. Mardin Bienali, 15 Mayıs – 21 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Doğadan ilham alan bir lezzet yolculuğu

Doğanın verdiği ilham şeflerin yaratıcılığı ile bir araya geldi: Fethiye’de konumlanan Liberty Fabay, “Fabay Gastro Fest” ile gastronomi tutkunlarını doğanın kalbinde keyifli bir lezzet yolculuğunda buluşturdu. Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen mevsimsel ot toplama deneyiminde, Elif Korkmazel’in sunuculuğunda ve Liberty Fabay’ın mutfak ekibi eşliğinde katılımcılar Fethiye’nin doğal aromatik zenginliğini yerinde keşfetti. Doğada yetişen yabani otların hikayeleri, kullanım alanları ve gastronomideki yeri üzerine yapılan paylaşımlar, deneyimi bir keşif yolculuğuna dönüştürdü. Festival alanında Şef Mehmet Yalçınkaya’nın geleneksel keşkek dövdüğü anlar, festivalin en dikkat çeken ve en çok konuşulan bölümlerinden biri oldu.

Yalçınkaya’nın tadımlarıyla zenginleşen gastronomi buluşmasında ise Fethiye’nin özgün otlarından ilham alınarak hazırlanan tarifler konukların beğenisine sunuldu, yerel lezzetler modern yorumlarla yeniden hayat buluyor.

Yazı: Senem Bal Ay