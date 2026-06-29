Dua Lipa ve Callum Turner: Sicilya'daki masalsı düğünden ilk görüntüler
Yazı: Gökçe Ateş Kantarcı Fotoğraflar: Instagram
Dua Lipa ve Callum Turner, aşklarını Sicilya’nın büyülü atmosferinde kutladı. Ünlü şarkıcı, düğünden ilk kareleri Instagram hesabında “Mr. & Mrs.” notuyla paylaşırken, çiftin romantik ve eğlenceli halleri kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti.
Tarihi bir villada gerçekleşen kutlamada çift, klasik bir düğün ihtişamından çok, kendilerine ait samimi bir hikaye anlattı. Siyah beyaz portrelerde zamansız bir romantizm hissi öne çıkarken; öpücükler, kahkahalar ve objektife yansıyan doğal anlar, çiftin enerjisini en sade haliyle gösterdi.
Dua Lipa’nın Chanel Haute Couture gelinliği ise bu aşk hikayesinin zarif moda notu oldu. Matthieu Blazy’nin Chanel için hazırladığı ilk gelinlik olarak önem taşıyan tasarım; halter yakası, sırt dekoltesi, boncuk işlemeleri, tüy detaylı kuyruğu ve uzun duvağıyla Dua’nın modern gelin stilini tamamladı. Mücevherleri ise global marka yüzü olduğu Bvlgari'dendi.
Callum Turner’ın klasik smokiniyle yan yana gelen bu görünüm, çiftin fotoğraflarına eski Hollywood’u hatırlatan bir hava kattı. Ancak karelerin asıl gücü, ihtişamdan çok ikilinin birbirine bakan, gülen ve o anın tadını çıkaran halleri oldu. Sicilya’da başlayan bu yeni sayfa, Dua ve Callum’un aşkını yazın en zarif düğün hikayelerinden birine dönüştürdü.
Dua Lipa’nın Chanel Haute Couture gelinliği, bu aşk hikayesinin zarif moda notu oldu. Matthieu Blazy’nin Chanel için hazırladığı ilk gelinlik olarak önem taşıyan tasarım; halter yakası, sırt dekoltesi, boncuk işlemeleri, tüy detaylı kuyruğu ve uzun duvağıyla Dua’nın modern gelin stilini tamamladı.