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Sosyal medya ve beslenme

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Günün büyük bir bölümünü bilgisayar, telefon ve tablet gibi cihazların ekranına bakarak geçiriyorsanız dikkat. Ekranda harcadığınız sürenin beslenme durumunuzu etkileyebileceğini biliyor musunuz?

Yazı: Dilara Koçak

NMC Public Health dergisinde yayımlanan araştırmada, yoğun ekran kullanıcılarının orta ve hafif kullanıcılara göre daha zayıf sağlıklı beslenme düzeni gösterdiği bulunmuş. Çalışma, yoğun ekran kullanıcılarının gün içinde ortalama 17.5 saatini ekran karşısında geçirdiğini belirtiyor. Evet, yanlış duymadınız, günün yarısından fazlası. Orta ekran kullanıcılar 11.3 saat ve hafif kullanıcılar ise 7 saat boyunca ekran başında. Araştırmacılar, ekran başında daha uzun süre zaman geçirenlerin daha dengesiz beslenme düzenine sahip olduklarını ve daha fazla enerji alımı yaptıklarını belirtiyor.

Yemek fotoğrafı sevenlere

Eminim ki çoğunuz sosyal medyada gördüğünüz ve beğendiğiniz yemekleri kaydetmiş veya gideceğiniz restoranlara sosyal medya üzerinden karar vermişsinizdir. Paylaşılan yemek fotoğrafları, gidilen restoranlar veya paylaşılan spor fotoğrafları, kıyafetler, hepsi beslenme düzeniniz üzerinde söz sahibi. Çok yeni bir araştırma, yemek fotoğrafı çekmenin yalnızca sosyal medya için içerik olmadığını, aynı zamanda beslenme düzenini iyileştirmenin anahtarı olabileceğini ortaya koyuyor. American Journal of Clinical Nutrition’da geçtiğimiz günlerde yayımlanan araştırmada, yediklerinin fotoğraflarını çeken grup ile ne yediklerini hatırlamaları istenen katılımcılar arasında besin grubu ve enerji dengesi açısından önemli farklılıklar bulunmuş. Araştırmacılar, ilerleyen zamanlarda yapay zeka destekli bazı uygulamalarla sosyal medya platformlarında sağlıklı tabak modeli konusunda bireylere destek olunabileceğinin de altını çiziyor.

Appetite dergisinde yayımlanan bir başka çalışmaya göre, bireyler sosyal medyada vakitgeçirirken takip ettiği kişilerin daha çok sebze meyve tükettiği izlenimine kapılıyorsa, kendi tüketimini de artırıyor. Çalışmada bu artışın miktarı da hesaplanmış. Takip ettiği kişilerin tükettiği her beş porsiyon sebzemeyve için kişi kendi günlük beslenmesine bir porsiyon sebze-meyve ekliyor. Çalışmaya göre sosyal medyada en çok takip ettiğiniz hesaplar gibi yemek yeme eğiliminde oluyorsunuz diyebiliriz. Kısacası sosyal medya tüm olumlu ve olumsuz etkileri ile besin tercihlerinizi etkiliyor.

Elinizde telefonla uyuyorsanız bu konuda önlem almanızda fayda var. Birçok çalışma, dijital cihazlardan yayılan mavi dalga boyunda bir ışığın beyninizin doğal uyku-uyanıklık döngüsünü etkilediğini gösteriyor. Yapılan araştırmalara göre, farklı cihaz türlerinin farklı etkileri olabiliyor. Örneğin bir çalışmada yoğun TV ve akıllı telefon kullanıcılarının, bilgisayar ve laptop kullanıcılarına göre sağlıklı beslenme alışkanlıklarının daha az olduğu bulunmuş. Akıllı telefonların yoğun kullanıcıları ise en düşük uyku kalitesine sahip olarak belirtiliyor.

Hastalıklara kapı açıyor

Sağlığınız için uyku düzeni ve sirkadyen ritim dediğimiz uyku/uyanıklık döngüsü çok büyük önem taşıyor. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism dergisinde yayımlanan çalışmada, gece az uyuyan, uyku kalitesi düşük bireylerin karaciğer yağlanması açısından en yüksek riske sahip olduğu bulunmuş. Uyku kalitesinde orta derecede bir iyileşmenin, karaciğer yağlanması riskinde yüzde 29’luk bir azalmayla ilişkili olduğu da ilgi çekici sonuçlar arasında.

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