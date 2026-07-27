Yasemin Öğün & Betina Demişulam iki markadan güçlü bir stil ortaklığı
Yazı: Bülent Kaya
Muse For All kurucusu Yasemin Öğün ve Mon Rêve kurucusu Betina Demişulam’ın ev sahipliğinde gerçekleşen davette, modern yaz gardırobunu tamamlayan zamansız tasarımlar ve özenle küratörlüğü yapılan aksesuar seçkileri davetlilerle buluştu.
Gün boyunca katılımcılara kişisel stil önerileri sunulurken, yaz sezonuna yönelik kombin alternatifleri ve seçili parçalar da yakından incelendi. Moda, cemiyet ve iş dünyasından seçkin bir davetli grubunun yer aldığı etkinlik büyük bir ilgi gördü. Muse For All ve Mon Rêve, farklı estetik dillerin aynı yaz seçkisinde buluştuğu özel bir kurgu etrafında bir araya geliyor.
Yasemin Öğün’ün estetik bakış açısından doğan Muse For All zamansız tasarım, modern stil ve ‘Quiet Power’ anlayışıyla sade ama güçlü bir gardırop yaklaşımını temsil ederken; Betina Demişulam tarafından kurulan Mon Rêve ise maksimalist tasarım dili, el işçiliği ve karakterli aksesuarlarıyla modern kadının stiline iddialı bir ifade alanı açıyor. Bu iş birliği, minimal gardırop parçaları ile güçlü tasarım aksesuarlarını bir araya getirerek yaz stiline dengeli, çarpıcı ve kişisel bir yorum sunuyor.