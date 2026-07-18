Fitch, Türkiye’nin kredi notunu açıkladı: Büyüme ve enflasyon tahminlerini de paylaştı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'ye ilişkin değerlendirmesini açıkladı. Kuruluş, Türkiye'nin kredi notunu "BB-" seviyesinde bırakırken, kredi notu görünümünü de "durağan" olarak sürdürdü.

Fitch Ratings, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesini açıkladı.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunun "BB-" olarak teyit edildiği, not görünümünün ise "durağan" olduğu bildirildi.