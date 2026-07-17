Konut fiyatlarında reel kayıp sürüyor: Gerileme yedinci aya ulaştı

Haziran ayında Konut Fiyat Endeksi aylık yüzde 2, yıllık yüzde 24,5 yükselirken, reel bazda yüzde 5,8 geriledi. Böylece konut fiyatlarında reel kayıp serisi yedinci aya taşınmış oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı Haziran ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi (KFE) ve Yeni Kiracı Kira Endeksi (YKKE) verilerini yayımladı.

Buna göre, Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 2,0 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 24,5 oranında artış gösterirken, reel olarak ise yüzde 5,8 oranında azaldı.