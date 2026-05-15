Bilim & Teknoloji
How It Works

Yapay zeka yardımıyla gen düzenleme

Bilim insanlarının DNA'yı düzenlemesine ve tasarlamasına olanak tanıyan teknolojiye CRISPR adı veriliyor.

Uzmanlar, ribonükleik asit (RNA) adı verilen yönlendirici bir molekül ve Cas9 adı verilen bir enzim kullanarak bir DNA ipliği boyunca genetik bilgi bölümlerini etkili bir şekilde kesip değiştirebiliyor.

Teknoloji ilk olarak 1990'ların sonunda ortaya çıktı ve 2026'da yapay zekanın yardımıyla ilerleme kaydedebilir. Şu anda CRISPR, yeni tedaviler geliştirme umuduyla kanser türleri ve Huntington Hastalığı gibi genetik rahatsızlıkları incelemek için kullanılıyor. Ancak bilim insanlarının öncelikle DNA'nın hangi bölümlerinin hastalığa neden olduğunu öğrenmesi gerekiyor. İşte bu noktada yapay zekanın yardımı devrim niteliğinde olabilir.

Yapay zeka, sonsuz miktarda genetik bilgiyi tarayarak, düzenlenecek belirli genleri bulan en uygun yol gösterici RNA'yı oluşturma potansiyeline sahip. CRISPR öncüsü Mammoth Biosciences ve YZ mühendisliğinde gelişmiş Regeneron Pharmaceuticals arasındaki gibi işbirlikleri yakın gelecekte hedefe yönelik tedavileri geliştirebilir.

