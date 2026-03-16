Hevsel Bahçeleri'nde keyifli gezi: Diyarbakır-Suriçi rotası

Asur zamanlarının Amid’i, Roma’nın Amida’sı, bugünün Diyarbakır’ı Dicle Nehri kenarındaki surların içine kurulmuş.

Eskiden Kuzey Mezopotamya’nın en büyük kenti ve İstanbul kadar şöhretli bir ticaret ve endüstri merkeziymiş. Yakın geçmişini ise yıllar süren şiddetin gölgesinde geçiren şehir, buna rağmen ayakta duruyor ve istikbal vaat ediyor. Kesinlikle ilk durağınız olacak Suriçi’ne gidince Harput Kapı’dan girer, Mardin Kapı’dan çıkar ve Diyarbakır’ı yaşarsın.

Son dönemlerde, meşhur şahsiyetlerin evlerinden başlanarak Suriçi’ndeki eski evler restore ediliyor. Cemil Paşa Konağı’nı, Ahmed Arif’in, Cahit Sıtkı Tarancı’nın örnek olarak restore edilen evlerini gezebilirsiniz. Daha sonraki durağınız Hevsel Bahçeleri olmalı.