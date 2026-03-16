Hevsel Bahçeleri'nde keyifli gezi: Diyarbakır-Suriçi rotası
Eskiden Kuzey Mezopotamya’nın en büyük kenti ve İstanbul kadar şöhretli bir ticaret ve endüstri merkeziymiş. Yakın geçmişini ise yıllar süren şiddetin gölgesinde geçiren şehir, buna rağmen ayakta duruyor ve istikbal vaat ediyor. Kesinlikle ilk durağınız olacak Suriçi’ne gidince Harput Kapı’dan girer, Mardin Kapı’dan çıkar ve Diyarbakır’ı yaşarsın.
Son dönemlerde, meşhur şahsiyetlerin evlerinden başlanarak Suriçi’ndeki eski evler restore ediliyor. Cemil Paşa Konağı’nı, Ahmed Arif’in, Cahit Sıtkı Tarancı’nın örnek olarak restore edilen evlerini gezebilirsiniz. Daha sonraki durağınız Hevsel Bahçeleri olmalı.
Mardin Kapı’nın altındaki Dicle kıyısı boyunca uzanan bahçeler tarım yapılan, çeşitli kuş türlerine, kemirgenlere ve sürüngenlere ev sahipliği yapan, yemyeşil büyük bir alan. Burası Türkiye’nin bülbül sesiyle dolup taşan sayılı kuş cennetlerinden biri. Diyarbakır cartlak kebabının yurdu. Cartlak kebabı yemeden Diyarbakır’dan ayrılmamalısınız. Ayrıca kahvaltıda ciğer yemeye de hazır olmalısınız. Bunların yanı sıra karpuz çekirdeği, kabuksuz kavun çekirdeği, kavrulmuş karpuz çekirdeği Diyarbakır’a mahsus kuruyemişler.
Yazı: Erdal İpekeşen