Merkez Bankası açıkladı: Piyasanın enflasyon beklentisi yükseldi, dolar tahmini düştü

Merkez Bankası'nın yayımladığı piyasa katılımcıları anketinde yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 28,94'ten yüzde 29,14'e çıkarken, yıl sonu dolar/TL tahmini 51,57'den 51,47'ye geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı haziran ayına ait piyasa katılımcıları anketini yayımladı. Buna göre, katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 28,94 iken, bu anket döneminde yüzde 29,14 oldu.