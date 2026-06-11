Telefon hatlarında yeni dönem: Hat sayısına sınır geliyor, güvenlik önlemleri artıyor
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) milyonlarca telefon kullanıcısını yakından ilgilendiren önemli bir gelişmeye imza attı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenleme kapsamında mobil hat aboneliklerine yönelik kurallar yeniden şekillendirildi. Buna göre, bir kişi adına kayıtlı hat sayısına sınır getirilirken, abonelik bilgilerinin belirli aralıklarla güncellenip doğrulanması şartı da getirildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan ve 25 Haziran 2026 tarihinde yürürlüğe girecek BTK düzenlemeleriyle, telefon ve internet abonelik işlemlerine ilişkin yeni uygulamalar hayata geçirilecek.
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