Avrupa Merkez Bankası, Eylül 2023'ten bu yana ilk kez faiz artırımı kararı aldı
Avrupa Merkez Bankası, Orta Doğu'da devam eden savaşın enflasyon üzerindeki etkilerini dikkate alarak politika faizinde artışa gitti. ECB'nin kararı, piyasa beklentileriyle paralellik gösterirken, Eylül 2023'ten bu yana ilk faiz artırımı olarak kayıtlara geçti.
Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB), para politikası kararına ilişkin yapılan açıklamada, refinansman faizinin yüzde 2,40’a, mevduat faizinin yüzde 2,25’e ve marjinal fonlama faizinin ise yüzde 2,65’e çıkarıldığı belirtildi. Böylece haziran ayı toplantısıyla birlikte Eylül 2023’ten bu yana ilk kez faiz artırım kararı alınmış oldu.
Benzer Haberler
Merkez Bankası haziran ayı faiz kararını açıkladı!
11.06.2026Genel
Telefon hatlarında yeni dönem: Hat sayısına sınır geliyor, güvenlik önlemleri artıyor
11.06.2026Genel
Avrupa'nın ortalama çalışma saatleri karnesi: Türkiye zirvede, diğer ülkelerde tablo nasıl?
10.06.2026Genel
Avrupa'nın en iyi havalimanları belli oldu: İstanbul Havalimanı ilk 5'te yer aldı
10.06.2026Genel