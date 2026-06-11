Avrupa Merkez Bankası, Eylül 2023'ten bu yana ilk kez faiz artırımı kararı aldı

Avrupa Merkez Bankası, Orta Doğu'da devam eden savaşın enflasyon üzerindeki etkilerini dikkate alarak politika faizinde artışa gitti. ECB'nin kararı, piyasa beklentileriyle paralellik gösterirken, Eylül 2023'ten bu yana ilk faiz artırımı olarak kayıtlara geçti.

Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB), para politikası kararına ilişkin yapılan açıklamada, refinansman faizinin yüzde 2,40’a, mevduat faizinin yüzde 2,25’e ve marjinal fonlama faizinin ise yüzde 2,65’e çıkarıldığı belirtildi. Böylece haziran ayı toplantısıyla birlikte Eylül 2023’ten bu yana ilk kez faiz artırım kararı alınmış oldu.