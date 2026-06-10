Avrupa'nın ortalama çalışma saatleri karnesi: Türkiye zirvede, diğer ülkelerde tablo nasıl?
Eurostat'ın yayımladığı fiili haftalık çalışma saatleri verileri, Avrupa ülkelerindeki çalışma sürelerine ilişkin dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Haftalık ortalama çalışma süresinin 40 saati aştığı ülke sayısı yalnızca üçken, Türkiye 42,4 saatlik ortalamayla listenin zirvesinde yer aldı.
Avrupa Birliği resmi istatistik ofisi (Eurostat) fiili haftalık çalışma saatlerine ilişkin verileri yayımladı. Ülkeler arasında fiili çalışma saati süreleri farklılık gösterirken, Avrupa genelinde ortalama çalışma saati süresi 35,9 oldu. Söz konusu veriler, 20-64 yaş grubundaki tam zamanlı ve yarı zamanlı çalışanların ana işlerinde fiilen harcadıkları süreyi esas alıyor.
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