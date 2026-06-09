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Ekonomist

Yargıtay'dan emsal yıllık izin kararı: Hafta tatilleri izin süresinden sayılmayacak

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Yargıtay'ın Resmî Gazete'de yayımlanan emsal niteliğindeki kararıyla, yıllık ücretli izin hesaplamalarında hafta tatillerinin izin günleri arasında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği netlik kazandı.

Resmî Gazete'de yayımlanan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi kararında, çalışanların yıllık ücretli izin haklarının hesaplanmasında hafta tatili günlerinin izin süresinden sayılmayacağı belirtildi.

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