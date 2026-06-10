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Ekonomist

Avrupa'nın en iyi havalimanları belli oldu: İstanbul Havalimanı ilk 5'te yer aldı

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AirHelp'in 2026 yılı değerlendirmesine göre Avrupa'nın en iyi havalimanları belli oldu. Yolcu deneyimi, tesis imkanları ve dakiklik performansının dikkate alındığı sıralamada İstanbul Havalimanı da Avrupa'nın en iyi 5 havalimanı arasında yer aldı.

Yolcu hakları alanında faaliyet gösteren AirHelp, 2026 yılı için Avrupa'nın en iyi havalimanları araştırmasının sonuçlarını yayımladı. Araştırmada, havalimanlarını zamanında kalkış ve varış performansı, sunduğu imkanlar ve genel yolcu deneyimi kriterlerine göre değerlendirildi. Değerlendirmeler 68 ülkeden yolcuların yaptığı yaklaşık 14 bin 300 havalimanı puanlamasına dayandırıldı.

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