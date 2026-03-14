İstanbul’da çizgi film parkı açıldı: Paw Patrol ve Sünger Bob aynı çatı altında

İstanbul’da açılan Nickelodeon Play deneyim alanı, Paw Patrol’dan Sünger Bob’a kadar birçok karakter temalı oyun parkuru sunuyor. İşte iki katlı eğlence alanında ziyaretçileri bekleyen bölümler.

Mart ara tatili ile Ramazan Bayramı aynı haftaya denk geldi. Bu dönemde çocuklarla vakit geçirmek isteyen aileler için İstanbul’da yeni bir etkinlik alanı öne çıkıyor.

Nickelodeon Play! Tersane Istanbul adlı deneyim alanı, çizgi film karakterleri etrafında kurulan oyun ve etkinlik alanlarıyla ziyaretçileri ağırlıyor. Alan, çocukların oynayabileceği ve ailelerin birlikte zaman geçirebileceği farklı bölümlerden oluşuyor.

Ziyaretçiler burada oyun parkurlarına katılıyor, karakterlerle fotoğraf çekiyor ve çeşitli etkinliklere katılıyor.

İki katlı oyun alanı

Alan iki ayrı kat üzerine kuruldu. Her katta farklı yaş grupları için tasarlanan bölümler bulunuyor.

Küçük çocuklar için basit oyun alanları ve keşif köşeleri yer alıyor. Daha büyük çocuklar için ise tırmanma parkurları, kaydıraklar ve hareket gerektiren oyun alanları hazırlandı.

Aileler çocuklarla birlikte bu alanları gezebiliyor ve etkinliklere katılabiliyor.

Adventure Bay’de Paw Patrol alanı

Çocuklar burada PAW Patrol karakterleriyle tasarlanan Adventure Bay bölümüne giriyor.

Bu bölümde market oyunu, sanat etkinlikleri ve karakter temalı araçlar bulunuyor.

Marshall’ın itfaiye aracı, Chase’in polis arabası, Skye’nin helikopteri ve Rubble’ın iş makinesi çocukların kullanabileceği oyun alanlarının parçası olarak yer alıyor.

Dora ile keşif rotası

Dora the Explorer temalı bölümde çocuklar yağmur ormanı dekorları içinde ilerliyor.

Azul Treni adı verilen küçük trenle kısa bir tur yapılıyor. İnteraktif haritalar üzerinden küçük görevler ve hareketli etkinlikler de bu bölümde yer alıyor.

Ninja kaplumbağaların üssü

Bir diğer bölümde Teenage Mutant Ninja Turtles için hazırlanan oyun alanı bulunuyor.

Bu alanda tüneller, halat ağları ve kaydıraklar yer alıyor. Çocuklar parkur içinde hareket ederek ilerliyor.

Karakterlerle fotoğraf alanı

Ziyaretçiler gün içinde çeşitli karakterlerle karşılaşıyor.

SpongeBob SquarePants, Paw Patrol ekibi, Dora ve Ninja Kaplumbağalarla fotoğraf çekilebiliyor.

Ziyaretçiler isterse çekilen fotoğrafların basılı versiyonlarını etkinlik alanındaki mağazadan alabiliyor.

Yemek ve mağaza alanı

Alan içinde iki farklı kafe bulunuyor.

Mr. Porter’s Café dondurma ve tatlı ürünler sunuyor.

Goofy Goober’s ise hamburger, hotdog ve atıştırmalıklar servis ediyor.

Ayrıca etkinlik alanında Nickelodeon karakterlerine ait oyuncak ve hediyelik ürünlerin satıldığı mağazalar da yer alıyor.

Ziyaret bilgileri

Adres

Nickelodeon Play! Tersane Istanbul

Ziyaret saatleri

Hafta içi: 12.00 – 20.00

Hafta sonu: 10.00 – 20.00

Biletler etkinliğin resmi satış sitesi üzerinden alınabiliyor.

Benzer Haberler

32. İFSAK Kısa Film Festivali başlıyor

09.03.2026Eğlence

İş Sanat Kibele Sanat Galerisi’nde Yılın İlk Sergisi “Ayla Turan Retrospektif”

13.02.2026Eğlence

AKM sanatseverlerin buluşma noktası olmaya devam ediyor

25.12.2025Eğlence

Baharın tüm enerjisi bizimle olsun

16.06.2021Eğlence

Lale Plak'tan Spotify listesi: Güz mevsimi şarkıları

19.10.2020Eğlence

İstanbul'da mekânlar ne durumda?

04.07.2020Eğlence

Lale Plak'tan 41 parçalık Spotify listesi

22.05.2020Eğlence

Katlanabilir cep telefonu Galaxy Z Flip tasarımıyla çığır açıyor

10.03.2020Eğlence

İSTANBUL’DAN EGE’YE LEZZET VE EĞLENCE TRANSFERİ

06.07.2018Eğlence

Gitsek canlı canlı dinlesek!

16.01.2018Eğlence
