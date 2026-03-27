İstanbul Life

“Satıcının Ölümü” İstanbul’da prömiyer yaptı

Arthur Miller’ın klasik eseri “Satıcının Ölümü”, Zorlu PSM prodüksiyonuyla İstanbul’da prömiyer yaptı. Halit Ergenç ve Zerrin Tekindor’un yer aldığı oyun, önümüzdeki aylarda farklı tarihlerde sahnelenmeye devam edecek.

Arthur Miller’ın klasik eseri “Satıcının Ölümü”, Zorlu PSM prodüksiyonu olarak İstanbul’da sahneye taşındı. Oyun, dün akşam Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde gerçekleştirilen prömiyerle ilk kez seyirci karşısına çıktı.

Prömiyer gecesine sanat, televizyon ve iş dünyasından birçok isim katıldı. Mert Yazıcıoğlu, Merve Dizdar, İbrahim Selim, Beyza Şekerci, Engin Hepileri, Serkan Altınorak, Özge Özer, Sinan Güleryüz, Sinem Kobal, Alp Navruz, Necati Şahin, Gizem Güneş, Ayşegül Dinçkök ve Bergüzar Korel geceye katılan isimler arasında yer aldı.

Oyunun yönetmenliğini Sir Rufus Norris üstleniyor

Arthur Miller’ın kaleme aldığı eser, National Theatre’ın eski Genel Sanat Yönetmeni Sir Rufus Norris’in yönetmenliğinde sahneleniyor. Oyunda Halit Ergenç, Zerrin Tekindor, Fatih Artman, Kerem Arslanoğlu, Kubilay Karslıoğlu ve Beyti Engin aynı sahneyi paylaşıyor.

Prodüksiyonda sahne tasarımı, ışık kullanımı ve dekor düzeni dikkat çeken unsurlar arasında yer aldı. Prömiyerin ardından izleyiciler oyuncu kadrosunu uzun süre ayakta alkışladı.

Oyunun sahne tarihleri açıklandı

Zorlu PSM prodüksiyonu olarak hazırlanan “Satıcının Ölümü”, farklı tarihlerde yeniden sahnelenecek. Yapım; Rönesans Gayrimenkul Yatırım ana sponsorluğunda, Guess ve Kryolan alt sponsorluğunda gerçekleştiriliyor.

Oyunun planlanan sahne tarihleri şu şekilde:

  • 31 Mart
  • 5, 6 ve 24 Nisan
  • 2, 8, 20 ve 21 Mayıs
  • 6, 7, 15 ve 16 Haziran

Tüm gösterimler Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde gerçekleşecek.

