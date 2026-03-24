ODTÜ Sanat 70. yılında yeniden başlıyor: Kampüs 6 yıl sonra sanatla buluşuyor

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), kuruluşunun 70. yılı kapsamında kültür ve sanat alanındaki en önemli geleneklerinden biri olan ODTÜ Sanat’ı 6 yıllık aranın ardından Türkiye İş Bankası katkılarıyla yeniden hayata geçiriyor. ODTÜ’nün ikinci 70 yılına ilişkin vizyonunun önemli başlıklarından biri olarak konumlandırılan ODTÜ Sanat, 28 Mart – 4 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek kapsamlı programıyla; kampüsü yeniden kültür ve sanat sahnesine dönüştürecek. Etkinlikten elde edilecek gelir ise ODTÜ Öğrenci Burs Fonu’na aktarılacak.

Kemal Kurdaş Kültür ve Kongre Merkezi başta olmak üzere kampüsün farklı noktalarında gerçekleşecek etkinlikler; konserlerden tiyatroya, film gösterimlerinden söyleşilere, sergilerden atölyelere kadar geniş bir içerik sunacak. Etkinlik programı; öğrenciler, akademisyenler, mezunlar ve sanatseverlerin yanı sıra Ankara’dan katılımcıları da bir araya getirerek çok katmanlı bir buluşma zemini oluşturacak. ODTÜ Sanat, bu yönüyle yalnızca kampüs içinde değil, Ankara’ya yayılan bir kültür-sanat festivali niteliği de taşıyor.


