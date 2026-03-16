Eğlence
1 dk okunma süresi
İstanbul Life

Andrea Bocelli’nin Romanza 30. Yıl Turnesi İçin Geri Sayım Başladı

Dünyaca ünlü tenor Andrea Bocelli, Romanza 30th Anniversary World Tour kapsamında 30 Mayıs 2026 akşamı İstanbul’da sahne alacak. Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleşecek konser, Mticket iş birliği ve NTRteam organizasyonu ile müzikseverlerle buluşacak.

Müzik dünyasının efsanevi sesi Bocelli, 30 yıl önce yayımlanan kült albümü Romanza’yı özel bir dünya turnesiyle kutluyor. Klasik müziğin zarafetini çağdaş melodilerle ustalıkla harmanlayan sanatçı, yalnızca güçlü yorumu ile değil, küresel ölçekte yarattığı etkiyle de müzik tarihinin referans isimlerinden biri olarak kabul ediliyor.

İstanbul konserinde Bocelli; Con Te Partirò, Vivo per Lei, ve Time to Say Goodbye gibi hafızalara kazınan eserlerinin yanı sıra Romanza albümünden seçilen özel parçaları seslendirerek izleyicilere unutulmaz bir gece yaşatacak.

