İstanbul Life

Karanlıkta müzik: İstanbul’da alışılmışın dışında konser

İstanbul’da düzenlenecek mum ışıklı konserde Hüsnü Arkan ve Dengin Ceyhan sahne alacak. Candela Concerts, müzik ve atmosferi bir araya getiren farklı bir deneyim sunuyor.

Candela Concerts, 20 Nisan akşamı Beyoğlu Kastel’de farklı bir konser düzenliyor. “40 Yıl Sonra: Şiirden Şarkılar” adı verilen etkinlikte sahneyi binlerce mum aydınlatacak.

Hüsnü Arkan ve Dengin Ceyhan sahnede

Konser saat 20.30’da başlayacak. Hüsnü Arkan ve Dengin Ceyhan aynı sahneyi paylaşacak. Arkan’ın bilinen şarkıları çalınacak. Müzik ve şiir birlikte ilerleyecek. Mum ışığıyla kurulan ortam, dinleyiciye daha sakin ve yoğun bir deneyim sunacak.

Candela Concerts, konseri sadece müzikle sınırlamıyor. Mekân, ışık ve sahne düzeni birlikte kullanılıyor. Kastel’in tarihi yapısı bu kurguya eşlik ediyor. Ortaya alışılmışın dışında bir konser deneyimi çıkıyor.

Organizasyon farklı yaş gruplarına da hitap ediyor. Daha önce Sena Şener gibi isimler sahne aldı. Ayrıca 23 Nisan için hazırlanan çocuk konserleri de programda yer aldı. Çocuk etkinlikleri de aynı sahne kalitesinde düzenleniyor.

Etkinlik serisi İstanbul’la sınırlı kalmayacak. Organizasyon, mayıs ayından sonra farklı şehirlere gitmeyi planlıyor. Böylece bu konser deneyimi Türkiye genelinde yayılacak.

