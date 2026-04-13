İstanbul’da sanatın yönü değişiyor: CI BLOOM 2026 başlıyor

İstanbul’da düzenlenen CI BLOOM 2026 başlıyor. Yeni nesil sanat, galeriler, dijital işler ve ücretsiz öğrenci günleriyle fuarın tüm detayları burada.

Contemporary Istanbul’un kurucusu Ali Güreli, sanat dünyasında önemli bir değişime işaret ediyor. Ona göre artık mesele sadece “değer” değil. İnsanlar sanata nasıl ulaşıyor ve nasıl keşfediyor, asıl farkı bu belirliyor. CI BLOOM da tam bu noktaya oynuyor. Yeni üretimleri görünür kılıyor. Yeni koleksiyoner tipine hitap ediyor.

CI BLOOM 2026 bu yıl 5. kez kapılarını açıyor. Etkinlik, 15 Nisan’da ön izleme ile başlıyor. 16–19 Nisan arasında genel ziyaretçilere açık olacak. Mekân yine Lütfi Kırdar Rumeli Salonu. Organizasyonu yapan Contemporary Istanbul, etkinliğin detaylarını 8 Nisan’da Soho House Istanbul’da duyurdu.

İstanbul’da yeni nesil sanat buluşması

Etkinlik, farklı şehirlerden galerileri ve sanat inisiyatiflerini bir araya getiriyor. Ama asıl farkı genç ve hareketli yapısı. CI BLOOM, klasik fuar mantığından biraz uzak. Daha güncel, daha hızlı ve daha erişilebilir bir yapı kuruyor. İstanbul’un kültür-sanat trafiğine de ciddi bir hareket katıyor.

Bu yıl etkinlik birçok marka ile birlikte ilerliyor. BMW, Pernod Ricard, Türk Hava Yolları ve Samsung ana partnerler arasında. BMW tarafında dikkat çeken model, yeni elektrikli altyapıyı temsil eden iX3. Samsung ise “Art TV” seçkisiyle dijital sanatı ekrana taşıyor.

Türkiye’nin farklı şehirlerinden galeriler ile uluslararası açılımları bir araya getiren CI BLOOM 5.edisyonunda katılımcı galeriler arasında Anna Laudel (İstanbul, Ankara, Düsseldorf), Art On Istanbul (İstanbul), Belm’art Space (Ankara), Bozlu Art (İstanbul), C.A.M. Gallery (İstanbul), DG Art Gallery & Project (İstanbul, Bodrum), DİFOART Collective (İstanbul), DİRİMART (İstanbul, Londra), Galeri 77 (İstanbul), Martch Art Project (İstanbul), Muse Contemporary (İstanbul), One Arc Gallery (İstanbul), Pi Artworks (İstanbul, Londra), Piramid Sanat (İstanbul), Rıdvan Kuday (Diyarbakır), Ruzy Gallery (İstanbul), SANATORIUM (İstanbul), Summart (İstanbul), Taksim Sanat (İstanbul), Vision Art Platform (İstanbul), x-ist (İstanbul) ve ZILBERMAN (İstanbul, Berlin) yer alıyor.

Bu yıl fuarda ilk kez yer alacak galeriler arasında EArt (İstanbul), rast. GALLERY (İstanbul), Kun Art Space (Adana), Collect Gallery (İstanbul, Sofya), FAAR Gallery (İstanbul, Londra) ve offgrid art project / Otmar Uras (İstanbul) bulunurken; Loading Art Space (Diyarbakır), NOKS Art Space (İstanbul), KOLİ Art Space (İstanbul) ve Are Projects (Antalya) ise sanat inisiyatifleri olarak fuardaki yerini alıyor.

Fotoğraf ve teknoloji aynı alanda

Dünyaca bilinen fotoğrafçı Edward Burtynsky de etkinlikte yer alıyor. Sanatçı, çevre, sanayi ve insan etkisini anlatan işleriyle biliniyor. Bu içerikler, Borusan Contemporary desteğiyle gösterilecek.

Fuarda İstanbul ağırlıklı ama farklı şehirlerden gelen çok sayıda galeri var. Londra, Berlin ve Düsseldorf bağlantılı galeriler de listede. Bu yıl ilk kez katılanlar da dikkat çekiyor. Özellikle Adana, Diyarbakır ve Antalya’dan gelen yapılar fuara farklı bir çeşitlilik katıyor.

Öğrencilere ücretsiz giriş

CI BLOOM bu yıl da gençlere kapıyı açıyor. 16–17 Nisan’da, 17.00–20.00 saatleri arasında üniversite öğrencileri ücretsiz girebilecek. Ama bir sınır var: Günlük 500 kişi. Biletler Biletix üzerinden alınacak.

15 Nisan: 15.00–20.00 (ön izleme)

16–18 Nisan: 11.00–20.00

16–18 Nisan: 11.00–20.00 19 Nisan: 11.00–19.00



