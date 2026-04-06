Auto Show

Jeep’ten bahara özel kampanya: Yeni Avenger ve Compass modellerinde lansman ayrıcalıkları

Jeep, nisan ayında yeni bir otomobil sahibi olmak isteyenlere cazip satın alım fırsatları sunuyor. Bu kapsamda, mevcut araçlarını Jeep yetkili satıcılarına getirenler, Avenger ve yeni Compass modellerinde geçerli kredi kampanyası ya da takas desteğinden yararlanabiliyor.

Jeep Nisan ayı boyunca geçerli olacak satış kampanyası dahilinde, uygun alım seçenekleri sunuyor. Ay sonuna dek Avenger Elektrik modelinin Summit donanımlı versiyonu 210 bin TL takas desteği ile satın alınabilirken; Avenger e-Hybrid’in Summit donanımlı versiyonu 150 bin TL takas desteği ile satın alınabiliyor. Donanımlı Avenger 4xe modellerinde 185 bin TL’ye varan takas desteği sunuluyor. Bununla birlikte Avenger BEV modelinin Summit donanımlı versiyonunda 200 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0,99 faizli kredi imkânı sunuluyor.

Tercihini yeni Jeep Compass’tan yana kullanacak olan müşteriler, Jeep markasının karakteristik tasarım kodları ve sürüş özelliklerini, gelişmiş güvenlik ve bağlanabilirlik teknolojileriyle destekleyen Summit donanımlı versiyon 2.961.000 TL, Limited donanımlı versiyon ise 2.630.000 TL lansmana özel fiyatlarla müşterilerle buluşuyor.


