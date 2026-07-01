Katseye 2026 gündemi: Manon ayrıldı mı, geri mi dönüyor?
Yazı: İrem Naz Güvel
Manon geri dönecek mi?
Nisan ayından bu yana Katseye’ın takvimi çok yoğun. Ne de olsa en popüler global kız gruplarından biri. Yeni şarkıları “Pinky Up” ile sosyal medyada büyük ses getirdiler. Üstelik grup bununla da yetinmedi. Coachella sahnesine çıkarak kariyerlerinin en büyük festival performanslarından birini gerçekleştirdi. Ancak son zamanlarda grupla ilgi aklımızda tek bir soru var: Manon gruba geri dönecek mi?
Her şey ne zaman başladı?
Şubat ayında HYBE x Geffen tarafından yapılan açıklamada Manon’un sağlık ve kişisel iyiliğine odaklanmak için geçici bir ara verdiği duyuruldu. O günden beri grup faaliyetlerine beş kişi olarak devam ediyor. İlk başlarda birçok hayran bunun kısa süreceğini düşündü. Ancak Coachella gibi büyük bir sahnede grup bir kişi eksik olarak çıktı. İşin ilginç tarafı, Manon festival alanındaydı. Evet, sahnede gruba eşlik etmedi ama festivalde bir izleyici olarak görüntülendi. Grupla olmayıp festivalde olması da kafa karışıklığımızı artırdı.
Peki Manon gerçekten ayrılıyor mu?
Şu anki cevap; hayır. Şimdilik buna dair resmi bir açıklama yok. Hatta Manon, sosyal medyasında Katseye bağlantılarını kaldırınca söylentiler iyice büyümüş olsa da, daha sonra kendisi iyi olduğunu ve destek gördüğünü söyledi. Ayrıca grup ve şirketle olumlu görüşmeler yaptığını belirtti. Lara da bir canlı yayında, online dedikodular hakkında şunları söyledi: “Açıkçası çok fazla dedikodu var ve birçok şey yanlış anlaşıldı. Altımızın da yaptığı ya da yapmadığı şeyler, sanki yapmışız gibi çarpıtılıyor... Çok fazla yanlış anlatı var ve bunlar çok zararlı yanlış.”
O zaman neden herkes endişeli?
Çünkü hala net bir dönüş tarihi açıklanmadı. Yeni şarkı “Pinky Up”ın kayıtlarında ve klibinde Manon’un yer almaması, hayranların endişelerini artırdı. Özellikle comeback döneminin tamamen onsuz gerçekleşmesi birçok kişiyi şaşırttı. Buna rağmen hem şirket hem de grup üyeleri Manon’un Katseye’ın önemli bir parçası olduğunu vurgulamaya devam ediyor. Yani Eyekons’lar için umut var.