Kısmetinizi nasıl yaratırsınız? Niyet, cesaret ve eylemin gücü

Hayat neden bazılarına cömert davranır? Cevap sandığınızdan çok daha basit: Kısmet, cesur olana ve eyleme geçene aşıktır. Kısmet, ‘hak etmek’ten değil, ‘kendini bilmek’ten doğar. Kendi hikayenizin mimarı olmak sizin elinizde…

Bazı kelimelerin içinde bir sır saklıdır. Söylenirken dudaklarımızdan dökülen ses, kalbimizin derinliğinde başka bir kapıyı açar. “Kısmet” de böyle bir kelimedir. Söylediğimizde sadece bir umudu değil, görünenle görünmeyenin arasında nefes alan ince bir bağı çağırırız. Bize öğretilen haliyle kısmet, dışarıdan gelen bir nasiptir; gökyüzünün lütfu, kaderin eli, alın yazısının mührü. Ama ben bu yazıda kısmeti dışarıda aramaktan vazgeçip, içeriye doğru bir yolculuğa çıkmak istiyorum: Biz kısmetin neresindeyiz? Kısmet bize mi gelir, yoksa biz mi kısmete yürürüz? Kısmet gökten mi iner, yoksa içimizde zaten var olan bir “yetkinliğin” açığa çıkışı mıdır?

İnsanın varoluş hikayesi kaderle başlayan bir şiirdir; ilk satırını biz değil, şahit olduğumuz yaşam yazar. Sonraki satırları ise ne zaman fark ederiz? İşte kısmet, o fark ettiği anda başlar. Yani kısmet, pasif bir bekleyiş değil, katılım gerektiren görünmez bir anlaşmadır.

Kısmet sandığımız: Tesadüf

Toplumun bize öğrettiği kısmet anlayışı, çoğunlukla teslimiyetten beslenir. “Kısmet değilmiş” deriz bir şey olmadığında, “kısmetse olur” deriz hayal kurarken. Bu cümleler masum görünür ama derinde büyük bir yanılsama taşır: Kısmet, kişisel sorumluluğu ve iradeyi dışarıda bırakır. Tesadüfün gölgesine sığınırız, hayatı akışına bırakırken bazen aslında kendimizi bırakırız.

Benim için kısmet, bir hediye değil, bir çağrıdır. İnsanın içine düşen o küçük ses: “Burada senin payın var.” Kısmet, dışarıdan bize verilen bir ödül değil; içimizde hazırlandığında, olgunlaştığında karşımıza çıkan bir karşılaşmadır.

Kimi zaman doğru zamanda doğru yerde olduğumuzu düşünürüz. Oysa o doğru zamanı ve doğru yeri biz hazırlar, çağırırız. Kısmet, gökyüzüyle yerin, ruhla aklın, niyetle eylemin buluştuğu kavşaktır. Orada tesadüf yoktur; sadece senin görmediğin hazırlıklar, seçemediğini sandığın seçimler vardır.

“Ben” kısmeti çeker

Kişisel dönüşüm yolculuğunda öğrendiğim en güçlü gerçeklerden biri şudur: Kısmet, insanın kendine tanıklık etme cesaretinin ürünüdür. Kendini dönüştüren, kendi ışığına yaklaşan herkes kısmetiyle buluşur. Çünkü kısmet bir enerji alanıdır; neyi hak ettiğine değil, neyi hazır olduğuna göre akar.

Hayatın mucizeleri, aklı karıştıracak kadar basittir. Bir kapı kapanır, başka bir kapı açılır; bir insan gider, başka biri gelir. İş teklifleri, karşılaşmalar, ilhamlar, yollar… Kısmet, dışarıdan bakıldığında şans gibi görünür. Ama içten bakınca görürüz ki hepsi aynı odağın, aynı frekansın, aynı niyetin yankısıdır.

Kısmet bizden önce hazırlanmaz; biz hazır olduğumuzda görünür. Yıllar önce kendime şu soruyu sormuştum: “Hayat neden bazı insanlara cömert davranıyor?” Cevabı ararken gördüm ki cömert davranılan insanlar aslında hayata karşı cömert davrananlardır. Kendilerine, düşüncelerine, cesaretlerine, risk almalarına, hayallerine karşı cömert…

Kısmet, cömertliğe gelir. Kısmeti anlamak için iki kavramı birbirine bağlamak gerekir: Niyet ve zaman. Niyet, içsel ateştir; zaman, evrenin ritmi. Eğer niyetin güçlü, saf ve yönü belli değilse, zamanın seni nereye taşıdığını göremezsin. İnsan çoğu zaman “kısmet değilmiş” dediğinde aslında niyeti bulanıktır. İstemiştir ama kararsız; hayal etmiştir ama korkmuştur; yürümek isterken geri adım atmıştır.

Kısmet, ikileme gelmez. Kısmetin kapısı netliğe açılır. Ne istediğini bilen, bedelini ödemeye hazır olan, seçimlerinin sorumluluğunu taşıyan bir ruh… İşte bu ruh kısmete yürür. Ve bazen, yürüdüğü yolun da kendisi kısmettir. Zamanın ritmine gelince… Biz zamanı düz bir çizgi gibi algılıyoruz: geçmiş, şimdi, gelecek. Oysa kısmet, zamanın bizim etrafımızda daireler çizdiğini fısıldar. Bir niyet, evrende bir halka yaratır. O halka ya sana geri döner, ya da kaybolur. Ama geri döndüğünde zaman değişmiştir, sen değişmişsindir. Bu yüzden yıllar sonra aldığın bir “evet”, aslında yıllar önce attığın bir “niyet”tir. Kısmet, niyetin geri dönüş ritmidir.

Kısmet, kader değildir…

Burada önemli bir ayrım yapmak gerekiyor. Kısmet ile kaderi aynı sepete koyduğumuzda, irademizi kaybederiz. Kader, varoluşun temel yazılımıdır: Nereden geldiğin, neyi öğrenmeye doğduğun, hangi karakter kodlarıyla dünyaya adım attığın… Kısmet ise yazılımın içindeki fırsat pencereleridir. Birini değiştiremezsin; diğerini çağırabilirsin.

Kader sana bir alan verir; kısmet o alanın içindeki harekettir. Bu yüzden kader pasiftir, kısmet aktiftir. Kader olduğu gibi durur; kısmet, senin seçimlerinle doğar. İnsan kaderini değiştiremez belki, ama kaderini yaşama şeklini tamamen değiştirebilir. Bu değişim başladığında kısmet güçlü bir mıknatıs gibi çalışır.

Dışarıdan bakan “şanslı” der. İçeriden bilen “hazırdım” der. Bu yüzden kısmet “alın yazısı” değildir. Kısmet “elin yazısıdır.” Ellerinin gücü, emeğin, cesaretin, düşlerin ve vazgeçişlerin toplamıdır. Kısmeti konuşurken beklemekten söz etmemek olmaz. Kaybolan sabır, kaybolan kısmettir. Beklemek, boş bir zaman değil; iç hazırlığın en derin ritüelidir. İnsan beklerken olgunlaşır, büyür, öğrenir, kabuk değiştirir. O yüzden acele eden, kısmete yetişemez. Çünkü kısmet, kendi zamanında görünür; senin zamanında değil.

Bu bekleyiş çoğu zaman sancılıdır. Tam da burada kısmetin gizli sınavı başlar: Vazgeçmeden beklemek. İnsan bazen inancını kaybettiğinde, aslında kısmetin kapısına en yakın noktadadır. Nasıl ki gece en karanlık anında şafak başlar, insan da hayalinden vazgeçmeye en yakın olduğu anda mucizesine en yakın noktaya gelir. Kısmet, teslimiyet ister; pes ediş değil. Teslimiyet, içsel inançtır. Pes etmek, korkunun teslimidir.

Kısmet ve eylem arasındaki köprü

Yanlış kısmet anlayışının en büyük etkisi, insanı eylemsizliğe sürüklemesidir. “Olursa olur” demek, kendini hayattan çekmektir. Oysa kısmet, eylemsizliğe gelmez. Kısmetin kapısı, eylemle çalınır. Çünkü hayat hareketi sever. Düşüncen, niyetin, kalbin ne kadar güçlü olursa olsun, eylem yoksa kısmet sadece bir ihtimaldir.

Bir çocuk yürümeyi öğrenirken yüzlerce kez düşer. Her düşüş bir eylemdir. O bağıran, ağlayan, kalkıp tekrar yürüyen ruh kısmetini çağırır. Çünkü kısmet cesur olanadır. Cesur dediğim, korkusuz olan değil; korkusuyla yürüyen olandır.

Kısmet, korkunun gölgesini geçebilenlere açılır. Bir insanın hayatında bazı anlar vardır: Bir bakış, bir söz, bir karşılaşma… Sanki görünmez bir el “işte bu” der. İşte o an, kısmet sana göz kırpar. Ama o anı görmek, kalbini açık tutmayı gerektirir. Kısmetin en büyük düşmanı sadece korku değil, dikkatsizliktir. Çünkü kısmet çoğu zaman fısıltıyla gelir, bağırmaz.

İnsan kendini tanımaya başladığında, kısmetini de tanır. “Ben neyim? Neyi seviyorum? Neye açığım? Neyi talep etmeye cesaretim var?” Bu sorulara dürüst cevaplar verebilen herkes, kısmetin yolunu bulur. Çünkü insan kendinden kaçtığında kısmet de ondan kaçar.

Kısmet, kendinden saklananlara gizlenir. Kişisel dönüşüm açısından baktığımda, kısmetin metafizik bir hediye değil, enerjetik bir karşılık olduğunu görüyorum. İnsan bir niyet koyduğunda evrene bir titreşim gönderir. Bu titreşim karşılığını bulduğunda, biz buna kısmet deriz. “Çekim yasası” gibi popüler kavramlarla basitleştirilen, aslında kadim bilgilerin içinde yer alan bir gerçekliktir bu.

Sen ne taşıyorsan, kısmetin o frekansı görür. Yıllardır binlerce insanla yaptığım çalışmalarda şunu gözlemledim: Kısmeti en çok kaçıranlar, kendi değerini bilmeyenlerdi. Değersizlik duygusu, kısmetin enerjisini kesen görünmez bir perde gibidir. Bir insan “ben hak etmiyorum” dediğinde, evren “tamam” der. Çünkü evren dediğimiz şey aslında bizim frekanslarımızın toplam yankısıdır. Kısmet, ‘hak etmek’ten değil, ‘kendini bilmek’ten doğar. Kendini bilen insan zaten hak eder.

Kısmet mi, talih mi?

Burada ince bir ayrım daha vardır: Talih, rastlantısal olanı anlatır. Kısmet ise anlamlı olanı. Talih, şansın kapına uğramasıdır; kısmet, senin o kapıda hazır bulunmandır. Bir insan piyango kazanabilir, bu talihtir. Ama bir insan hayalini kurduğu işi, yıllarca çalışarak, kendini dönüştürerek, doğru insanlarla buluşarak kurarsa, bu kısmettir.

Kısmet hikayesi içinde insan vardır; talih hikâyesinde sadece olay. “Kısmet değilmiş.” Bu cümle çok tehlikelidir. Çünkü hiç sorumluluk almayı gerektirmez. İnsan istediğini alamadığında bahane arar ve kısmeti bahane olarak kullanır. “Ben yapamadım, çünkü kısmet değildi.” Bu, ruhun gelişimini durduran bir kapan. Oysa doğru cümle şudur: “Ben henüz hazır değildim.” İşte bu cümle insanı büyütür. Çünkü henüz hazır olmayan, hazır olabilir. “Kısmet değilmiş” kapıyı kapatır; “hazır değildim” kapının yerini gösterir.

Kısmet, olgunlaşmamış niyetlerin bahaneleriyle kaybedilir. Kısmet çoğu zaman insanlarla gelir. Bir cümle, bir davet, bir dostluk, bir kitap… Kısmet bir insanın eline bırakılır. Çünkü evren insanla konuşur. Bunu fark ettiğinde, insan ilişkilerine başka bir gözle bakarsın. Her insan senin yolculuğunun bir parçasıdır—kimisi öğretir, kimisi destek olur, kimisi sınar, kimisi iyileştirir. Kısmet, insan aracılığıyla görünür olur. O yüzden insan ilişkilerini hafife alan, kısmeti hafife alır.

Sırrı, sadelik…

İlginç olan şu: Kısmet büyük gürültüyle gelmez. Sadelik kısmetin maskesidir. Hayatın en dönüştürücü anları genelde en sade anların içinde saklıdır. Bir cümlenin altındaki anlam, bir tanışmayla doğan ihtimal, bir sabah uyanıp aldığın karar… Kısmet, sade olanla büyür. Hayatın karmaşası içinde “kısmeti kaçırıyorum” korkusu, insanın kendi iç sesini duyamamasından doğar. İç sesini duyan kısmetini görür.

Ezcümle, kısmet sensin!

Bu yazıyı şöyle bitirmek istiyorum: Kısmet bir kapıdır ama o kapının anahtarı sende. Kısmet seni tamamlayan bir hediye değil; senin tamamlanışının bir yansımasıdır. Bir gün geriye dönüp baktığında şunu fark edersin: Hayat sana hiçbir şeyi boşuna vermedi. Karşına çıkan her insan, her kırılma, her kayıp, her sevinç seni bir yere getirdi. Belki o an “kısmet” demedin ama bugün o parçaların bir araya geldiğini görüyorsun.

Kısmet seni bulmaz; sen kısmetini yaratırsın. Çünkü en büyük kısmet, kim olduğunu hatırladığın andır. İnsan kendini hatırladığında kendi cennetini bulur. İşte o cennet, kısmetin en saf halidir.

Kısmetle nasıl buluşulur?

Bu sorunun cevabı bir teknikte değil, bir yaşam duruşunda saklıdır.

Kendini bilmek: Kısmet kim olduğunu bildiğinde seni bulur.

Kısmet kim olduğunu bildiğinde seni bulur. Dürüst niyet: Niyetin safsa, yol kendiliğinden açılır.

Niyetin safsa, yol kendiliğinden açılır. Cesaret: Korkuyla yürüyen daha güçlü yürür.

Korkuyla yürüyen daha güçlü yürür. Eylem: Hayal ancak hareketle ete kemiğe bürünür.

Hayal ancak hareketle ete kemiğe bürünür. Sabır: Olgunlaşmamış kısmet, erken açan çiçek gibidir—solar.

Olgunlaşmamış kısmet, erken açan çiçek gibidir—solar. Teslimiyet: Teslimiyetin olduğu yerde kaygı yoktur.

Teslimiyet: Teslimiyetin olduğu yerde kaygı yoktur. Farkındalık: Kısmet fısıltıyla gelir; duyan alır.

Bu maddeler bir teknik değil, bir varoluş çizgisidir. İnsan bu çizgide yürüdüğünde kısmet artık dışarıda aranan bir mucize değil, içeriden doğan bir gerçek olur.