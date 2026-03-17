Petrol piyasasında son 53 yılın en büyük kesinti krizi kapıda: Rezervler çare olacak mı?

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) üyesi ülkelerin acil durum stoklarından piyasaya sürülmesi planlanan 400 milyon varil petrolün fiziki piyasalara etkisinin lojistik süreçler nedeniyle zaman içinde hissedileceği belirtiliyor.

IEA, pazar günü yaptığı açıklamada, üye ülkelerin acil durum stoklarından 400 milyon varil petrolü piyasaya sürme planlarını detaylandırdı.

Buna göre Asya-Okyanusya'daki ülkeler stoklarını "hemen" piyasaya sunacak, Amerika ve Avrupa'daki ülkeler ise bu ayın sonundan itibaren stoklarını devreye alacak.