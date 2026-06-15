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Mayıs ayı bütçe verileri açıklandı: Bütçe açığı 298,2 milyar liraya ulaştı

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Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre merkezi yönetim bütçesi, mayısta 298 milyar 223 milyon lira açık verdi. Aynı ayda bütçe gelirleri ise geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 18 azalarak 1 trilyon 86 milyar 168 milyon TL oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2026 yılı mayıs ayına ait bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Buna göre merkezi yönetim bütçesi, mayısta 298 milyar 223 milyon lira, ocak-mayıs döneminde de 1 trilyon 56 milyar 999 milyon lira açık verdi.