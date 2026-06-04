Audi’nin F1 geleceği İstanbul’da sahneye çıktı: Audi R26 Showcar Galataport’ta

Audi’nin Formula 1’deki yeni dönemini temsil eden Audi R26 Showcar, Audi ve Castrol iş birliğiyle İstanbul’da tanıtıldı. Galataport İstanbul’da düzenlenen etkinlikte, Audi’nin Formula 1 hedefleri ve iki marka arasındaki teknik iş birliğine ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Program kapsamında her iki marka, Formula 1’in yeni teknik dönemine yönelik ortak mühendislik yaklaşımını anlattı. Yeni nesil hibrit güç üniteleri, sürdürülebilir yakıtlar ve yüksek verimlilik odağıyla şekillenen bu dönemin simgelerinden biri olan Audi R26 Showcar’ın, markanın performans ve teknoloji vizyonunu yansıttığı aktarıldı.

Audi’nin Formula 1’deki yeni dönemini temsil eden Audi R26 Showcar, Audi ve Castrol iş birliğiyle İstanbul’da otomobil ve motor sporları tutkunlarıyla buluştu. Galataport İstanbul’da sergilenen araç, düzenlenen etkinlikle basın mensuplarına tanıtıldı. Etkinlikte, markanın 2026 sezonundan itibaren FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda fabrika takımıyla yer alacağı belirtilirken, markanın Formula 1 yolculuğuna ilişkin bilgiler paylaşıldı. Türkiye Grand Prix’sinin 2027 yılında İstanbul Park’ta yeniden Formula 1 takvimine dönmesinin de etkinliğe ayrı bir önem kattığı ifade edildi.

"Audi ile uzun yıllara dayanan güçlü bir ortaklığı paylaşıyoruz"

Etkinlikte konuşan Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Genel Müdürü Nilay Tatlısöz, Audi ile 1982 yılına uzanan iş birliklerinin bugün Audi Revolut F1 Team ile Formula 1’in yeni dönemine taşındığını belirtti. Tatlısöz, "Motor sporlarının zirvesini temsil eden araçlardan biri olan Audi R26’yı İstanbul’da ağırlamak ve yarış tutkunlarıyla buluşturmak bizim için büyük bir gurur. Formula 1’den WRC’ye, MotoGP’den Formula E’ye uzanan tüm platformlar, bizim için aynı zamanda bir teknoloji geliştirme ortamı anlamına geliyor. Pistlerde elde ettiğimiz deneyimi geliştirdiğimiz ürünler aracılığıyla yollardaki araçlara taşıyarak performans çözümlerimizi sürekli geliştiriyoruz. Audi ile 1982 yılına uzanan iş birliğimizin bugün Audi RevolutF1 Team ile Formula 1’in yeni dönemine taşınması bizim için son derece heyecan verici" ifadelerini kullandı.

Audi Türkiye Genel Müdürü Kerem Güven ise Audi’nin Formula 1’de fabrika takımıyla yer almasının markanın teknoloji, elektrifikasyon ve performans alanındaki hedeflerini ortaya koyduğunu ifade etti. Güven, "Audi’nin Formula 1’de fabrika takımıyla yer alması, markamızın teknoloji, elektrifikasyon ve performans alanındaki iddiasını net biçimde ortaya koyuyor. Auto Union Grand Prix otomobillerinden quattro devrimine, Le Manszaferlerinden Formula E ve Dakar’daki öncü çalışmalarımıza uzanan motor sporları mirasımız, teknolojiyi geliştirme ve pistlerde kazanılan deneyimi yol otomobillerine aktarma yaklaşımına dayanıyor" dedi.

Castrol EDGE, Formula 1’in yeni nesil performans ihtiyaçlarına odaklanıyor

Yapılan açıklamaya göre, Formula 1’de artan hibritleşme ve verimlilik odağıyla birlikte motor yağı teknolojileri, performansı doğrudan etkileyen unsurlar arasında yer alıyor. Castrol EDGE, motor gücü, dayanıklılık, yüksek sıcaklık, basınç, aşınma, motor temizliği ve yakıt performansı gibi alanlarda koruma ve verimlilik desteği sağlıyor. Audi Revolut F1 Team ile yürütülen çalışmalar kapsamında elde edilen mühendislik verileri ve teknoloji deneyimi, zaman içerisinde yol araçları için geliştirilen ürünlere aktarılıyor. Marka ayrıca Audi Revolut F1 Team’in hibrit güç ünitesinin ihtiyaç duyduğu sıvı teknolojileri üzerinde çalışmalar yürütüyor. Castrol ON ERS sıvısı, batarya sistemi ve MGU-K’nin soğutulmasına katkı sağlayarak yüksek şarj ve deşarj koşullarında sistem sağlığının korunmasına yardımcı oluyor.

Castrol ve Audi’nin 40 yılı aşan ortaklığı

Açıklamaya göre, iki marka arasındaki iş birliği, 40 yılı aşkın bir geçmişe dayanıyor. Motor sporlarından yol araçlarına uzanan bu güçlü ortaklık; performans, dayanıklılık ve teknoloji odağında gelişmeye devam ediyor. 1980’lerde rallilerde quattro teknolojisiyle başlayan yolculuk, ilerleyen yıllarda dayanıklılık yarışları, hibrit motor sporları programları ve Formula E gibi farklı alanlara taşındı. Bugün ise Audi’nin motor sporları vizyonu ile markanın sıvı teknolojileri uzmanlığı, Formula 1’in yeni çağında yeni nesil çözümler geliştirmeyi hedefliyor. İki marka arasındaki global iş birliği, Türkiye’de de uzun yıllardır devam ediyor. Castrol, Doğuş Otomotiv ile 30 yıla yakın süredir devam eden iş birliği kapsamında Audi markasının yetkili servis ağında önemli bir çözüm ortağı olarak konumlanıyor.