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Nissan Haziran ayı için sıfır araç kampanyalarını duyurdu

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Nissan Türkiye, Haziran ayı için 2026 model yılı sıfır araç kampanyalarını açıkladı. Bireysel ve ticari müşterilere yönelik hazırlanan kampanyalarda, çeşitli modellerde nakit alım indirimleri ve %0 faizli kredi seçenekleri sunuluyor. Kampanyalar, sınırlı sayıda araç için yetkili satıcılarda geçerli olacak.

Nissan’ın C-SUV segmentindeki iddialı modeli Qashqai Mild Hybrid Designpack, 2.249.000 TL tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatıyla satışa sunuluyor. Qashqai Mild Hybrid Platinum ve Platinum Premium versiyonlarında ticari müşterilere özel 600.000 TL tutarında 6 ay vadeli %0 faizli kredi imkânı sağlanıyor. Qashqai e-POWER N-Design versiyonunda 300.000 TL’ye varan nakit alım indirimi uygulanırken, ticari müşterilere 600.000 TL 6 ay %0 faizli kredi fırsatı sunuluyor. Qashqai e-POWER’ın Skypack, Platinum ve Platinum Premium versiyonlarında ise 100.000 TL nakit alım indirimi ve ticari müşterilere özel 600.000 TL 6 ay %0 faizli kredi kampanyası yer alıyor.

Markanın kompakt SUV segmentindeki modeli Nissan Juke Tekna MT, 1.699.000 TL tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatıyla satışa sunulurken, bireysel müşterilere özel 240.000 TL tutarında 12 ay vadeli %0 faizli kredi imkânı sağlanıyor. Aynı modelin Tekna DCT versiyonu ise 1.799.000 TL kampanyalı fiyat ve aynı finansman koşullarıyla kullanıcılarla buluşuyor. Juke Redline Edition için ticari müşterilere özel 1.000.000 TL tutarında 12 ay vadeli %0 faizli kredi fırsatı sunuluyor. Juke Platinum Premium versiyonunda ise yine 100.000 TL nakit alım indirimi bulunurken, ticari müşteriler 500.000 TL’ye kadar 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajından yararlanabiliyor.

Markanın SUV segmentindeki bir diğer modeli X-Trail (MY25) için ise 100.000 TL nakit alım indirimi uygulanırken, ticari müşterilere 2.000.000 TL’ye kadar 9 ay vadeli %0 faizli kredi imkânı sunuluyor. Nissan hafif ticari araç ürün gamında yer alan Yeni Townstar Van Benzinli L2 Uzun Şasi modelinde KOBİ’lere özel 50.000 TL nakit alım indirimi ya da alternatif olarak 800.000 TL 12 ay vadeli %0 faizli kredi fırsatı bulunuyor.

Yeni Townstar Van Benzinli L1 Kısa Şasi için 800.000 TL 12 ay %0 faizli ticari kredi kampanyası sunulurken, tamamen elektrikli Townstar Van EV ve Townstar Combi EV modellerinde KOBİ’lere özel 1.200.000 TL 12 ay %0 faizli kredi imkânı sağlanıyor. Nissan, Haziran ayı boyunca geçerli olacak kampanyaların sınırlı stoklarla yetkili satıcılarda sunulduğunu belirterek, bireysel ve ticari müşterilere avantajlı finansman koşullarıyla araç sahibi olma imkânı sağlamayı hedeflediğini açıkladı.

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