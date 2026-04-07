Suzuki'den SUV atağı: Vitara ve S-Cross Black Edition Türkiye satışına başladı
Suzuki, kompakt SUV modelleri Vitara ve S-Cross'un "Black Edition" isimli özel versiyonlarını Türkiye'de satışa sundu. Diğer versiyonlar gibi 1.4 litre hafif hibrit motorla sunulan Black Edition modellerinin fiyatları 2.385.000 TL'den başlıyor.
Fiyat Listesi: Black Edition Serisi Kaç TL?
Yeni serinin Türkiye başlangıç fiyatları donanım ve çekiş sistemine göre şu şekilde belirlendi:
Vitara Hibrit 1.4 GLX Black Edition (4x2): 2.385.000 TL
Vitara Hibrit 1.4 AllGrip GLX Black Edition (4x4): 2.629.000 TL
S-Cross Hibrit 1.4 GLX Black Edition (4x2): 2.580.000 TL
S-Cross Hibrit 1.4 AllGrip GLX Black Edition (4x4): 2.729.000 TL
Black Edition İle Gelen Yenilikler
Dış Tasarımda "Karanlık" Dokunuşlar:
Black Edition serisi, adından da anlaşılacağı üzere siyahın hakim olduğu detaylarla karizmatik bir duruş sergiliyor.
Siyah renkli jantlar, tavan rayları, kapı kolları ve yan aynalar.
Yeniden kullanıcıyla buluşan sunroof donanımı sayesinde ferah bir sürüş deneyimi.
İç Mekanda Premium Detaylar:
Kabin içinde siyahın ağırlığı, enerjik renk kontraslarıyla birleşiyor.
Turuncu Dikişler: Koltuklar, direksiyon, vites çevresi ve kapı panellerinde kullanılan turuncu dikişler iç mekana sportif bir hava katıyor.
Konfor ve Estetik: Isıtmalı ön koltuklar ve Black Edition’a özel döşemeler standart olarak sunuluyor.
Orta Konsol: Piyano siyahı detaylar kabin içindeki premium hissiyatı pekiştiriyor.
Performans ve Teknik Özellikler
Modellerin kaputunun altında rüştünü ispatlamış 1.4 litrelik BoosterJet 48V hafif hibrit motor yer alıyor.
Güç: 109 PS
Tork: 235 Nm
Şanzıman: 6 ileri tam otomatik
Sürüş: İsteğe bağlı olarak 4x2 veya Suzuki’nin akıllı dört çeker sistemi AllGrip (4x4) tercih edilebiliyor.