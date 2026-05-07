TEGV ve MESARA aynı projede buluştu

TEGV ve MESARA iş birliğiyle hazırlanan Gül Kapsül Koleksiyonu Pera Müzesi’nde tanıtıldı. Sınırlı sayıdaki ürünlerin satışından elde edilen gelir, çocukların eğitimine aktarılacak.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ile MESARA, kültürel mirası tasarıma taşıyan bir proje için bir araya geldi. “Gül Kapsül Koleksiyonu” adı verilen sınırlı üretim seri 7 Mayıs’ta İstanbul’daki Pera Müzesi’nde tanıtıldı.

Koleksiyon satışa çıktı, gelir eğitime aktarılacak

Koleksiyon üç üründen oluşuyor: ipek eşarp, omuz çantası ve el çantası.

Ürünler TEGV’in satış platformu üzerinden satışa sunuldu. Lansman etkinliğinde yapılan satışlardan elde edilen gelir, 100’den fazla çocuğun eğitim desteğine katkı sağlayacak.

Koleksiyonun tasarımında Türk süsleme sanatları temel alındı. Gül motifleri, tezhip ve minyatür örneklerinden ilhamla hazırlandı.

Desenlerde 16. yüzyıldan 19. yüzyıla uzanan el yazmaları ve mimari süslemeler referans alındı. Tasarımlar, süsleme sanatını sadece görsel bir öğe değil, aynı zamanda bir anlatım biçimi olarak ele aldı.

Sanatçı Gülbün Mesara: “Gül benim için bir anlam taşıyor”

Gülbün Mesara, koleksiyonun kişisel bir sanat sürecinin ürünü olduğunu söyledi. Gülü sevgi, güzellik ve tutkunun bir sembolü olarak gördüğünü ifade etti.

Mesara, uzun yıllardır eski el yazmaları ve süsleme sanatları üzerine çalıştığını, bu koleksiyonun da bu birikimin sonucu olduğunu belirtti. Projeden beklentisinin, hem sanatın hem de eğitim desteğinin birlikte değer üretmesi olduğunu söyledi.

TEGV Yönetim Kurulu Üyesi M. Özalp Birol, iş birliğinin iki hedef taşıdığını ifade etti. Bunlardan biri kültürel mirası görünür kılmak, diğeri ise çocukların eğitimine kaynak oluşturmak.

Birol, her ürünün doğrudan eğitim desteğine dönüştüğünü ve bu modelin sosyal fayda yarattığını belirtti.

Lansmanda sınırlı sayıda üretilen ürünler sergilendi ve satışa sunuldu. Katılımcılar ürünleri inceleyip satın alarak projeye katkı sağladı.

Proje, geleneksel sanatları modern tasarımla birleştirirken aynı zamanda eğitim için kaynak yaratan bir yapı kurdu. Anneler Günü dönemine denk gelen satış süreci, hediyelik ürünlerle sosyal destek arasında bir bağ oluşturdu.