Yıldızlar aynı perdede: İstanbul Film Festivali programı açıklandı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, N Kolay sponsorluğunda düzenlenen 45. İstanbul Film Festivali, 9-19 Nisan tarihleri arasında Türkiye’den ve dünyadan nitelikli ve ödüllü filmleri, özel gösterimleri, yıldız oyuncuları ve usta yönetmenleri bir araya getirmeye hazırlanıyor.

Programda ödüllü yapımlar, özel gösterimler, yıldız oyuncular ve usta yönetmenler var. Daha önce açıklanan bölümlerin ardından şimdi de en çok merak edilen iki seçki netleşti: N Kolay Galaları ve Devriâlem. Yıldızlar kırmızı halıya iniyor Festivalin en “parlak” bölümü yine N Kolay Galaları. Bu seçkide sezonun en çok konuşulan, yıldız isimlerle dolu filmleri yer alıyor.

Siyasi gerilimden duygusal dramlara, aksiyondan belgesellere kadar geniş bir yelpaze var. Kadro tarafı da oldukça iddialı: Paul Dano, Jude Law, Alicia Vikander, Anne Hathaway gibi isimler aynı seçkide buluşuyor. N Kolay Galaları Kremlin'in Büyücüsü / The Wizard of Kremlin – Yön: Olivier Assayas

Kremlin’in Büyücüsü / The Wizard of Kremlin – Yön: Olivier Assayas 3'üncü Katta Cinayet / Murder in the Building – Yön: Rémi Bezançon

Üç Veda / Three Goodbyes – Yön: Isabel Coixet

Sessiz Dost / Silent Friend – Yön: Ildiko Enyedi

Nirvanna The Band The Show The Movie – Yön: Matt Johnson

Mother Mary – Yön: David Lowery

Fuze: Fünye / Fuze – Yön: David Mackenzie

Pompei: Bulutların Altında / Pompei: Below the Clouds – Yön: Gianfranco Rosi

The Christophers – Yön: Steven Soderbergh

İyi Şanslar, İyi Eğlenceler, Sakın Ölme / Good Luck, Have Fun, Don't Die – Yön: Gore Verbinski

Normal – Yön: Ben Wheatley

Normal – Yön: Ben Wheatley Moda / Couture – Yön: Alice Winocour Dünyayı 11 günde gezdiren bölüm Devriâlem seçkisi ise festivalin keşif alanı gibi çalışıyor. Burada daha yeni, daha cesur ve daha farklı işler var. Dünya festivallerinden ödülle dönen yapımlar bu bölümde toplanmış. Sundance, Berlin, Venedik gibi büyük festivallerde öne çıkan filmler İstanbul’a geliyor. Devriâlem Amir’in Kararı / Inside Amir – Yön: Amir Azizi

Boşluğa Hitap / Sermon to the Void – Yön: Hilal Baydarov

Feryat / Bidad – Yön: Soheil Beiraghi

Savaş Zamanı Boşanmak / How to Divorce During the War – Yön: Andrius Blazevicius

Alter Ego – Yön: Nicolas Charlet, Bruno Lavaine

Şehrin En Yalnız Adamı / The Loneliest Man in Town – Yön: Tizza Covi, Rainer Frimmel

İki Laborantın Yorgun Saatleri / The Weary Hours of Two Lab Assistants – Yön: Burak Çevik

Comédie-Française / De la Comédie-Française – Yön: Martin Darondeau, Bertrand Usclat

Bekçilerin Çığlığı / The Fence – Yön: Claire Denis

İş Başında / At Work – Yön: Valérie Donzelli

Nina Roza – Yön: Geneviève Dulude-De Celles

Arkadaşım Eva / My Friend Eva – Yön: Cesc Gay

Mahi – Yön: Elias Giannakakis

Everybody Digs Bill Evans – Yön: Grant Gee

Dört Eksi Üç / Four Minus Three – Yön: Adrian Goiginger

Son Viking / The Last Viking – Yön: Anders Thomas Jensen

Geç Gelen Şöhret / Late Fame – Yön: Kent Jones

Dünyanın En Zengin Kadını / The Richest Woman in the World – Yön: Thierry Klifa

Made in EU – Yön: Stephan Komandarev

Baharda Altı Gün / Six Days in Spring – Yön: Joachim Lafosse

Connemara – Yön: Alex Lutz

Yeryüzü Şarkısı / Earth Song – Yön: Erol Mintaş

Sorella Di Clausura – Yön: Ivana Mladenovic

İyi Erkek Yok / No Good Men – Yön: Shahrbanoo Sadat

Malaga Sokağı / Calle Málaga – Yön: Maryam Touzani

Zafere Doğru / To The Victory! – Yön: Valentyn Vasyanovych

Zafere Doğru / To The Victory! – Yön: Valentyn Vasyanovych Kurt, Tilki ve Leopar / The Wolf, The Fox and The Leopard – Yön: David Verbeek Açılışı duygusal bir hikâye yapıyor Festivalin açılış filmi de belli oldu: Üç Veda. Yönetmen Isabel Coixet, bu filmde sade ama etkili bir hikâye anlatıyor. Film, hayatın içinden küçük ama değerli anlara odaklanıyor. Yönetmenin kendi sözleriyle, “insanın geride bıraktığı güzel şeyler” üzerine kurulu. Başrollerde Alba Rohrwacher ve Elio Germano var. Biletler için tarih belli Festival programının tamamı 23 Mart’ta açıklanıyor. Biletler 27 Mart Cuma günü saat 10.30’da satışa çıkıyor. Passo üzerinden alınabilecek. Lale Kart sahipleri için erken erişim var: Siyah Lale: 24 Mart

Beyaz Lale: 25 Mart

Beyaz Lale: 25 Mart Kırmızı Lale: 26 Mart

