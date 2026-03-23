Bmag Logo
Sepet (active)
Haber kapak görseli
Yaşam
4 dk okunma süresi
İstanbul Life

Yıldızlar aynı perdede: İstanbul Film Festivali programı açıklandı

İçeriği Paylaş

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, N Kolay sponsorluğunda düzenlenen 45. İstanbul Film Festivali, 9-19 Nisan tarihleri arasında Türkiye’den ve dünyadan nitelikli ve ödüllü filmleri, özel gösterimleri, yıldız oyuncuları ve usta yönetmenleri bir araya getirmeye hazırlanıyor.

Programda ödüllü yapımlar, özel gösterimler, yıldız oyuncular ve usta yönetmenler var. Daha önce açıklanan bölümlerin ardından şimdi de en çok merak edilen iki seçki netleşti: N Kolay Galaları ve Devriâlem.

Yıldızlar kırmızı halıya iniyor

Festivalin en “parlak” bölümü yine N Kolay Galaları. Bu seçkide sezonun en çok konuşulan, yıldız isimlerle dolu filmleri yer alıyor.

Siyasi gerilimden duygusal dramlara, aksiyondan belgesellere kadar geniş bir yelpaze var. Kadro tarafı da oldukça iddialı: Paul Dano, Jude Law, Alicia Vikander, Anne Hathaway gibi isimler aynı seçkide buluşuyor.

N Kolay Galaları

  • Kremlin’in Büyücüsü / The Wizard of Kremlin – Yön: Olivier Assayas
  • 3'üncü Katta Cinayet / Murder in the Building – Yön: Rémi Bezançon
  • Üç Veda / Three Goodbyes – Yön: Isabel Coixet
  • Sessiz Dost / Silent Friend – Yön: Ildiko Enyedi
  • Nirvanna The Band The Show The Movie – Yön: Matt Johnson
  • Mother Mary – Yön: David Lowery
  • Fuze: Fünye / Fuze – Yön: David Mackenzie
  • Pompei: Bulutların Altında / Pompei: Below the Clouds – Yön: Gianfranco Rosi
  • The Christophers – Yön: Steven Soderbergh
  • İyi Şanslar, İyi Eğlenceler, Sakın Ölme / Good Luck, Have Fun, Don’t Die – Yön: Gore Verbinski
  • Normal – Yön: Ben Wheatley
  • Moda / Couture – Yön: Alice Winocour

Dünyayı 11 günde gezdiren bölüm

Devriâlem seçkisi ise festivalin keşif alanı gibi çalışıyor. Burada daha yeni, daha cesur ve daha farklı işler var.

Dünya festivallerinden ödülle dönen yapımlar bu bölümde toplanmış. Sundance, Berlin, Venedik gibi büyük festivallerde öne çıkan filmler İstanbul’a geliyor.

Devriâlem

  • Amir’in Kararı / Inside Amir – Yön: Amir Azizi
  • Boşluğa Hitap / Sermon to the Void – Yön: Hilal Baydarov
  • Feryat / Bidad – Yön: Soheil Beiraghi
  • Savaş Zamanı Boşanmak / How to Divorce During the War – Yön: Andrius Blazevicius
  • Alter Ego – Yön: Nicolas Charlet, Bruno Lavaine
  • Şehrin En Yalnız Adamı / The Loneliest Man in Town – Yön: Tizza Covi, Rainer Frimmel
  • İki Laborantın Yorgun Saatleri / The Weary Hours of Two Lab Assistants – Yön: Burak Çevik
  • Comédie-Française / De la Comédie-Française – Yön: Martin Darondeau, Bertrand Usclat
  • Bekçilerin Çığlığı / The Fence – Yön: Claire Denis
  • İş Başında / At Work – Yön: Valérie Donzelli
  • Nina Roza – Yön: Geneviève Dulude-De Celles
  • Arkadaşım Eva / My Friend Eva – Yön: Cesc Gay
  • Mahi – Yön: Elias Giannakakis
  • Everybody Digs Bill Evans – Yön: Grant Gee
  • Dört Eksi Üç / Four Minus Three – Yön: Adrian Goiginger
  • Son Viking / The Last Viking – Yön: Anders Thomas Jensen
  • Geç Gelen Şöhret / Late Fame – Yön: Kent Jones
  • Dünyanın En Zengin Kadını / The Richest Woman in the World – Yön: Thierry Klifa
  • Made in EU – Yön: Stephan Komandarev
  • Baharda Altı Gün / Six Days in Spring – Yön: Joachim Lafosse
  • Connemara – Yön: Alex Lutz
  • Yeryüzü Şarkısı / Earth Song – Yön: Erol Mintaş
  • Sorella Di Clausura – Yön: Ivana Mladenovic
  • İyi Erkek Yok / No Good Men – Yön: Shahrbanoo Sadat
  • Malaga Sokağı / Calle Málaga – Yön: Maryam Touzani
  • Zafere Doğru / To The Victory! – Yön: Valentyn Vasyanovych
  • Kurt, Tilki ve Leopar / The Wolf, The Fox and The Leopard – Yön: David Verbeek

Açılışı duygusal bir hikâye yapıyor

Festivalin açılış filmi de belli oldu: Üç Veda.

Yönetmen Isabel Coixet, bu filmde sade ama etkili bir hikâye anlatıyor. Film, hayatın içinden küçük ama değerli anlara odaklanıyor. Yönetmenin kendi sözleriyle, “insanın geride bıraktığı güzel şeyler” üzerine kurulu.

Başrollerde Alba Rohrwacher ve Elio Germano var.

Biletler için tarih belli

Festival programının tamamı 23 Mart’ta açıklanıyor.

Biletler 27 Mart Cuma günü saat 10.30’da satışa çıkıyor. Passo üzerinden alınabilecek.

Lale Kart sahipleri için erken erişim var:

  • Siyah Lale: 24 Mart
  • Beyaz Lale: 25 Mart
  • Kırmızı Lale: 26 Mart


Bmag Logo

Sosyal medyada B•Mag’i Takip Et!

88 dergi yayını, ilham veren podcastler, dikey diziler ve yapay zekâ destekli içerikler bir arada. Ekranlarınızı dik tutun.

App Store'dan İndirGoogle Play'den İndir

Dergiler

Tüm DergilerFormsanteMaison FrançaiseAll About HistoryAtlasAuto ShowB-MagBurdaEv BahçeHELLO!Hey GirlHistory Of WarHow It Works

 

İstanbul LifeKore PopPozitifStart UpYachtLevelELLE DecorationAll About SpaceBebeğimleCapitalEkonomistElle

Sayfalar

Abonelik PaketleriHakkımızdaKünyeBize Ulaşın

Koşullar

Ön Bilgilendirme Formu Gizlilik Sözleşmesi Abonelik Sözleşmesi Mesafeli Satış SözleşmesiÇerez PolitikasıTeslimat ve İadeYayın İlkeleri

© 2025 bmag - Tüm hakları saklıdır.

Iyzico ile ÖdeIyzico Logo




HomeAna SayfaDergilerFiziksel DergiB RollBrollUserGiriş