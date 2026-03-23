Yıldızlar aynı perdede: İstanbul Film Festivali programı açıklandı
Programda ödüllü yapımlar, özel gösterimler, yıldız oyuncular ve usta yönetmenler var. Daha önce açıklanan bölümlerin ardından şimdi de en çok merak edilen iki seçki netleşti: N Kolay Galaları ve Devriâlem.
Yıldızlar kırmızı halıya iniyor
Festivalin en “parlak” bölümü yine N Kolay Galaları. Bu seçkide sezonun en çok konuşulan, yıldız isimlerle dolu filmleri yer alıyor.
Siyasi gerilimden duygusal dramlara, aksiyondan belgesellere kadar geniş bir yelpaze var. Kadro tarafı da oldukça iddialı: Paul Dano, Jude Law, Alicia Vikander, Anne Hathaway gibi isimler aynı seçkide buluşuyor.
N Kolay Galaları
- Kremlin’in Büyücüsü / The Wizard of Kremlin – Yön: Olivier Assayas
- 3'üncü Katta Cinayet / Murder in the Building – Yön: Rémi Bezançon
- Üç Veda / Three Goodbyes – Yön: Isabel Coixet
- Sessiz Dost / Silent Friend – Yön: Ildiko Enyedi
- Nirvanna The Band The Show The Movie – Yön: Matt Johnson
- Mother Mary – Yön: David Lowery
- Fuze: Fünye / Fuze – Yön: David Mackenzie
- Pompei: Bulutların Altında / Pompei: Below the Clouds – Yön: Gianfranco Rosi
- The Christophers – Yön: Steven Soderbergh
- İyi Şanslar, İyi Eğlenceler, Sakın Ölme / Good Luck, Have Fun, Don’t Die – Yön: Gore Verbinski
- Normal – Yön: Ben Wheatley
- Moda / Couture – Yön: Alice Winocour
Dünyayı 11 günde gezdiren bölüm
Devriâlem seçkisi ise festivalin keşif alanı gibi çalışıyor. Burada daha yeni, daha cesur ve daha farklı işler var.
Dünya festivallerinden ödülle dönen yapımlar bu bölümde toplanmış. Sundance, Berlin, Venedik gibi büyük festivallerde öne çıkan filmler İstanbul’a geliyor.
Devriâlem
- Amir’in Kararı / Inside Amir – Yön: Amir Azizi
- Boşluğa Hitap / Sermon to the Void – Yön: Hilal Baydarov
- Feryat / Bidad – Yön: Soheil Beiraghi
- Savaş Zamanı Boşanmak / How to Divorce During the War – Yön: Andrius Blazevicius
- Alter Ego – Yön: Nicolas Charlet, Bruno Lavaine
- Şehrin En Yalnız Adamı / The Loneliest Man in Town – Yön: Tizza Covi, Rainer Frimmel
- İki Laborantın Yorgun Saatleri / The Weary Hours of Two Lab Assistants – Yön: Burak Çevik
- Comédie-Française / De la Comédie-Française – Yön: Martin Darondeau, Bertrand Usclat
- Bekçilerin Çığlığı / The Fence – Yön: Claire Denis
- İş Başında / At Work – Yön: Valérie Donzelli
- Nina Roza – Yön: Geneviève Dulude-De Celles
- Arkadaşım Eva / My Friend Eva – Yön: Cesc Gay
- Mahi – Yön: Elias Giannakakis
- Everybody Digs Bill Evans – Yön: Grant Gee
- Dört Eksi Üç / Four Minus Three – Yön: Adrian Goiginger
- Son Viking / The Last Viking – Yön: Anders Thomas Jensen
- Geç Gelen Şöhret / Late Fame – Yön: Kent Jones
- Dünyanın En Zengin Kadını / The Richest Woman in the World – Yön: Thierry Klifa
- Made in EU – Yön: Stephan Komandarev
- Baharda Altı Gün / Six Days in Spring – Yön: Joachim Lafosse
- Connemara – Yön: Alex Lutz
- Yeryüzü Şarkısı / Earth Song – Yön: Erol Mintaş
- Sorella Di Clausura – Yön: Ivana Mladenovic
- İyi Erkek Yok / No Good Men – Yön: Shahrbanoo Sadat
- Malaga Sokağı / Calle Málaga – Yön: Maryam Touzani
- Zafere Doğru / To The Victory! – Yön: Valentyn Vasyanovych
- Kurt, Tilki ve Leopar / The Wolf, The Fox and The Leopard – Yön: David Verbeek
Açılışı duygusal bir hikâye yapıyor
Festivalin açılış filmi de belli oldu: Üç Veda.
Yönetmen Isabel Coixet, bu filmde sade ama etkili bir hikâye anlatıyor. Film, hayatın içinden küçük ama değerli anlara odaklanıyor. Yönetmenin kendi sözleriyle, “insanın geride bıraktığı güzel şeyler” üzerine kurulu.
Başrollerde Alba Rohrwacher ve Elio Germano var.
Biletler için tarih belli
Festival programının tamamı 23 Mart’ta açıklanıyor.
Biletler 27 Mart Cuma günü saat 10.30’da satışa çıkıyor. Passo üzerinden alınabilecek.
Lale Kart sahipleri için erken erişim var:
- Siyah Lale: 24 Mart
- Beyaz Lale: 25 Mart
- Kırmızı Lale: 26 Mart