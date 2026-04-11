Artemis II görevi tamamlandı: Dört astronot Dünya’ya döndü
İnsanlı Artemis II görevi sona erdi. Dört astronotu taşıyan Orion kapsülü, “Integrity” adıyla Pasifik Okyanusu’na indi.
Uzay aracı, Türkiye saatiyle 03.07’de San Diego açıklarında suya temas etti. Görev toplamda 9 gün 1 saat 32 dakika sürdü. Astronotlar bu sürede Ay’ın etrafında tur attı.
İniş planlandığı gibi ilerledi. Herhangi bir sorun yaşanmadı. Mürettebatın sağlık durumu iyi.
İniş sorunsuz tamamlandı
NASA inişi “kusursuz” olarak tanımladı. Kapsül suya indiği anda beş hava yastığı açıldı ve araç dengede kaldı.
Kapak açılmadan önce kapsülün soğumasını beklediler. Çünkü inişin en riskli kısmı, atmosfere giriş ve yüzeye ulaşma süreciydi.
Pilot Victor Glover, görev boyunca en çok dönüş anını düşündüğünü söyledi. Atmosferden geçişi “ateş topunun içinden geçmek” olarak anlattı.
Dönüş öncesi son hazırlıklar
Görevin son gününde ekip dönüşe hazırlandı. Prosedürleri tekrar etti. Yerçekimine dönüşte yaşanabilecek baş dönmesini azaltmak için basınç giysilerini test etti.
Mürettebat şu isimlerden oluştu:
- Christina Koch
- Jeremy Hansen
- Victor Glover
- Reid Wiseman
Atmosfere giriş: Kritik en aşama
Kapsül, atmosfere girmeden yaklaşık 20 dakika önce servis modülünden ayrıldı. Isı kalkanı en büyük yükü üstlenecek şekilde konumlandı.
Giriş açısı kritik bir detaydı. Uzmanlara göre hata payı sadece 1 derece. Yanlış açıyla girse araç yanabilirdi. Çok yüksek açıyla girse atmosferden sekebilirdi.
Araç yaklaşık 122 km yükseklikte atmosfere girdi. Asıl zor kısım bu noktada başladı.
Isı kalkanı yaklaşık 2700°C sıcaklığa maruz kaldı. Bu değer, Güneş yüzeyinin yaklaşık yarısı.
6 dakikalık iletişim kesintisi
Atmosfere girişten kısa süre sonra kapsülle iletişim kesildi. Bu durum yaklaşık 6 dakika sürdü.
Bunun nedeni, yüksek hızın havayı plazmaya dönüştürmesi. Bu plazma, radyo sinyallerini engelledi.
İletişim yeniden kurulduğunda kapsül 46 km yüksekliğe kadar düşmüştü.
Yavaşlama ve paraşütler
Kapsül atmosfere saatte 40 bin km’den fazla hızla girdi. İlk yavaşlama, atmosferin sürtünmesiyle gerçekleşti.
Uzmanlar kapsülü “uçan tuğla” gibi tanımlıyor. Aerodinamik yapısı yok. Bu yüzden doğrudan sürtünmeyle hız kesiyor.
G kuvvetini azaltmak için iniş süresi uzatıldı. Süre yaklaşık 5 dakikaya yayıldı.
Son aşamada paraşütler devreye girdi:
- 6,7 km’de iki fren paraşütü açıldı
- Hız 322 km/s seviyesine düştü
- 1,8 km’de ana paraşütler açıldı
- İniş hızı 32 km/s’ye kadar indi
Okyanusa iniş ve kurtarma
Kapsül California açıklarında suya indi. Kurtarma ekipleri bölgede hazır bekledi.
Araç suya dik, ters ya da yan inebilirdi. Bu yüzden hava yastıkları kapsülü dik konuma getirdi.
Ekip, astronotları kısa sürede kapsülden çıkardı. İki saat içinde sağlık kontrolüne almayı planladı.
Astronotların 24 saat içinde San Diego Deniz Üssü’ne götürülmesi hedeflendi.
Son 50 yılın en hızlı dönüşü
Uzmanlara göre bu görev, son 50 yılda insanların yaptığı en hızlı atmosfer girişlerinden biri oldu.
Ekip, tüm süreci dikkatle yönetti. Çünkü en küçük hata bile ciddi sonuçlar doğurabilirdi.