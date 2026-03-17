Uzman açıkladı: HPV aşısı neden önemli, korunma hangi yaşta başlamalı?

Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Faika Ceylan Çiftçi, HPV aşısının rahim ağzı kanseri başta olmak üzere HPV ile ilişkili bazı kanserler ve genital siğillere karşı korunmada önemli bir basamak olduğunu, en etkili korumanın ise virüsle karşılaşmadan önce sağlandığını anlattı.

HPV, yani insan papilloma virüsü, toplumda en sık görülen enfeksiyonlardan biridir. Çoğu zaman belirti vermeden ilerleyen bu virüs, bazı kişilerde kendiliğinden temizlenirken bazı durumlarda vücutta kalıcı hale gelebilir. Özellikle yüksek riskli HPV tipleri, yıllar içinde rahim ağzı kanseri başta olmak üzere HPV ile ilişkili bazı hastalıkların gelişiminde rol oynayabilir. Bu nedenle HPV aşısı, yalnızca bir enfeksiyondan korunma yöntemi değil, gelecekte ortaya çıkabilecek ciddi sağlık sorunlarına karşı koruyucu bir adım olarak değerlendirilir.



HPV neden önemsenmeli? HPV enfeksiyonu çoğu zaman sessiz seyreder. Kişi virüsü taşıdığını uzun süre fark etmeyebilir. Ancak bu durum, virüsün önemsiz olduğu anlamına gelmez. Özellikle bazı HPV tipleri rahim ağzı hücrelerinde zaman içinde değişikliklere yol açabilir. HPV’nin önemsenmesi gereken noktası da tam olarak budur. Yaygın görülmesi, zararsız olduğu anlamına gelmez. Bu nedenle HPV aşısı, hastalık geliştikten sonra değil, risk ortaya çıkmadan önce devreye giren önemli bir koruyucu sağlık uygulaması olarak öne çıkar. Korunma hangi yaşta başlamalı? HPV aşısında zamanlama büyük önem taşır. Aşının, virüsle karşılaşmadan önce uygulanması koruyuculuğu belirgin şekilde artırır. Bu nedenle çocukluk ve erken ergenlik dönemi, aşılama açısından en uygun dönem olarak kabul edilir. Özellikle 9-14 yaş aralığı, bağışıklık yanıtının daha güçlü olması nedeniyle öne çıkar. Korunmanın bu yaşlarda başlaması, ilerleyen yıllarda HPV ile ilişkili hastalık riskinin azaltılmasına katkı sağlayabilir. Aşı sadece kız çocukları için mi düşünülmeli? HPV yalnızca kadınları etkileyen bir virüs değildir. Erkeklerde de genital siğillerin yanı sıra HPV ile ilişkili bazı hastalıklar görülebilir. Bu nedenle HPV aşısı günümüzde sadece kız çocukları için değil, erkek çocukları için de önemli bir koruyucu sağlık uygulaması olarak değerlendirilmektedir. Toplum genelinde korunmanın güçlenmesi açısından her iki cinsiyetin de aşı programları içinde ele alınması önem taşır. Daha ileri yaşlarda aşı yapılabilir mi? HPV aşısı en yüksek faydayı erken yaşlarda sağlasa da, daha önce aşılanmamış kişiler için ileri yaşlarda da değerlendirme yapılabilir. Özellikle genç erişkinlerde eksik kalan aşılamanın tamamlanması gündeme gelebilir. Daha ileri yaş grubunda ise aşının uygunluğu, kişinin yaşı, sağlık durumu ve risk faktörlerine göre bireysel olarak planlanır. Bu nedenle aşılama kararı hekim değerlendirmesiyle ele alınmalıdır. HPV aşısı taramanın yerine geçer mi? HPV aşısı güçlü bir koruma sağlar; ancak tek başına yeterli değildir. Rahim ağzı kanserinden korunmada düzenli jinekolojik muayene, smear testi ve HPV taramaları önemini korur. En etkili yaklaşım, aşılama ile düzenli tarama programlarının birlikte yürütülmesidir. Koruyucu sağlıkta en güçlü sonuç, birden fazla önlemin birlikte uygulanmasıyla elde edilir. Toplumsal farkındalık neden önemli? HPV aşısı hakkında doğru bilgiye ulaşmak, hem bireysel sağlık hem de toplum sağlığı açısından önem taşır. Aşıya yönelik farkındalığın artması, korunmanın doğru yaşta başlamasına ve gereksiz tereddütlerin azalmasına katkı sağlayabilir. Çocukluk ve ergenlik döneminde atılan koruyucu adımlar, ilerleyen yıllarda daha ciddi sağlık sorunlarının önlenmesinde önemli rol oynayabilir. HPV aşısı bu yönüyle, yalnızca bugünü değil geleceği de korumaya yönelik önemli bir sağlık yatırımıdır.