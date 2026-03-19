Diyetisyen görüşü: Menopozda karın yağlanması neden artıyor, hormonlar süreci nasıl etkiliyor?

Menopozda yağ dağılımı neden değişir?

Menopozla birlikte vücutta en belirgin değişikliklerden biri östrojen hormonunun azalmasıdır. Üreme çağındaki kadınlarda östrojen, yağın daha çok kalça ve basen bölgesinde depolanmasını destekler. Bu nedenle menopoz öncesinde görülen yağ dağılımı genellikle armut tipi olarak tanımlanır.

Östrojen seviyelerinin düşmesiyle birlikte yağ depolanma eğilimi karın ve bel bölgesine kayabilir. Bu durum erkeklerde görülen elma tipi yağlanma modeline benzer bir dağılıma yol açabilir.

Bu değişim yalnızca estetik bir farklılık değildir. Karın bölgesinde biriken yağın önemli bir kısmı viseral yağdır. Organların etrafında bulunan bu yağ dokusu metabolik açıdan daha aktiftir ve artışı; kalp-damar hastalıkları, insülin direnci, tip 2 diyabet ve metabolik sendrom ile ilişkilidir.