Yükselen trend titreşimli egzersiz platformu: Olduğun yerde spor yapmak gerçekten mümkün mü?
Peki, gerçekten olduğumuz yerde durarak spor yapmak, sıkılaşmak ve o inatçı ödemlerden kurtulmak mümkün mü? Gelin, bu trende biraz daha yakından, samimiyetle bakalım.
Nedir Bu Titreşimli Platform Meselesi?
Aslında mantık sandığımızdan çok daha eski ve bilimsel. Bu teknoloji ilk olarak astronotların uzayda kas kütlelerini kaybetmemesi için geliştirilmiş. Çalışma prensibi ise oldukça basit ama etkili: Platformun üzerine çıktığınızda vücudunuza yüksek frekanslı titreşimler yayılıyor. Vücudumuz ise bu sarsıntı karşısında dengesini korumak için saniyede defalarca kasılıp gevşiyor. Yani siz sadece üzerinde durduğunuzu sanırken, aslında en derindeki kas lifleriniz bile hummalı bir mesaiye başlıyor.
Neden Herkes Bir Tane Ediniyor?
Cevap basit: Pratiklik. Modern hayatın koşturmacasında 15 dakikalık bir seansın, klasik bir antrenmanın neredeyse bir saatine bedel olması kulağa şahane gelmiyor mu? İşte bu yüzden herkesin evinde bir köşe bu cihazlara ayrılmaya başladı. Ama tek sebep zaman da değil:
Selülitlerin Gizli Düşmanı: Kan dolaşımını ve lenf drenajını o kadar hızlandırıyor ki, düzenli kullanımda bacaklardaki o portakal kabuğu görünümünün hafiflediğini ve ödemin su gibi akıp gittiğini fark ediyorsunuz.
Eklemleri Yormayan Dost: Dizlerinizde veya belinizde hassasiyet varsa, zıplamalı-hoplamalı ağır antrenmanlar yapmak zordur. Bu platformlar ise eklemlere baskı uygulamadan kasları ateşlemenin en nazik yolu.
Peki, Gerçekten İşe Yarıyor mu?
Eğri oturalım, doğru konuşalım: Sadece üzerinde durup bir yandan pizza yiyerek mucize beklemek biraz hayalperestlik olur. Ancak bu cihazı bir "asistan" olarak görürseniz işler değişiyor. Platformun üzerindeyken basit bir squat (çömelme) yapmak veya plank pozisyonunda durmak, normalde harcayacağınız eforu üç katına çıkarıyor. Yani aslında olduğunuz yerde spor yapmak mümkün, ama ufak bir şartla: Vücudunuzu o titreşimle iş birliği yapmaya zorlamalısınız!
Her güzel şey gibi bunun da sınırları var. Eğer hamileyseniz, vücudunuzda protez veya kalp pili varsa ya da yeni bir ameliyat geçirdiyseniz, bu cihazla vedalaşmanız (veya en azından doktorunuza danışmanız) gerekiyor. Güvenlik her zaman şıklıktan ve trendlerden önce gelir, unutmayın...