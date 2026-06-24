2025'in göç bilançosu belli oldu: Türkiye'den yurt dışına kaç kişi göç etti?
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, 2025 yılında Türkiye'den yurt dışına göç eden kişi sayısı bir önceki yıla kıyasla azalma göstererek 403 bin 216 oldu. Türkiye'ye göç edenlerin sayısında ise artış görüldü.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı uluslararası göç istatistiklerini açıkladı. Buna göre, yurt dışından Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2025 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 25,2 artarak 393 bin 829 kişi oldu.
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