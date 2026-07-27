MTV ikinci taksit ödemeleri için süre daralıyor: MTV 2. taksit için son ödeme tarihi ne zaman? Ödemeler nasıl yapılır?
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ikinci taksit ödemeleri için geri sayım sürüyor. Gecikme faizi ve ilave maliyetlerle karşılaşmak istemeyen milyonlarca araç sahibi, son ödeme tarihini ve MTV ödemelerinin nasıl yapılacağını araştırıyor. Peki, MTV 2. taksit son ödeme tarihi ne zaman? MTV ödemeleri nasıl yapılıyor?
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ikinci taksit ödemelerinde son haftaya girildi. Gecikme faiziyle karşılaşmak istemeyen milyonlarca araç sahibi, son ödeme tarihini ve ödeme işlemlerinin nasıl gerçekleştirileceğini araştırıyor.
Peki, MTV ikinci taksit son ödeme tarihi ne zaman? MTV ödemesi hangi yöntemlerle yapılabiliyor?
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