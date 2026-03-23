2026 Steam İlkbahar İndirimleri – Kaçırmamanız gereken 20 oyun
Baharın gelmesiyle birlikte PC oyuncularının en sevdiği dönemlerden biri olan Steam İlkbahar İndirimleri 2026 resmen başladı! 19 Mart – 26 Mart tarihleri arasında sürecek olan bu dev kampanya, hem yeni nesil AAA oyunlarda hem de kült klasiklerde %95'e varan indirimler sunuyor.
Türkiye'deki oyuncular için Steam'in USD (LATAM) fiyatlandırmasına geçmesiyle birlikte, bu indirimler kütüphane dizmek için en mantıklı fırsat haline geldi. İşte 2026 Steam İlkbahar İndirimleri'nde mutlaka göz atmanız gereken, fiyatı ve indirim oranıyla öne çıkan 20 oyunluk dev liste:
Tam listeye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Yazı: Harika Pelin Şengül
Hogwarts Legacy
%85 indirimle 8.99$.
1800'lerin sonundaki büyücülük dünyasına adım atın. Kendi karakterinizi oluşturup Hogwarts öğrencisi olarak derslere girebilir, gizemli bir kadim büyünün izini sürerken açık dünyada süpürgenizle uçabilirsiniz.
Star Wars Jedi: Survivor
%90 indirimle 6.99$.
Cal Kestis'in hikayesi devam ediyor. İmparatorluk'un amansız takibi sürerken, yeni ışın kılıcı teknikleri ve güç yetenekleriyle galaksinin en ücra köşelerinde hayatta kalma mücadelesi vereceksiniz.
Cyberpunk 2077
%65 indirimle 15.74$.
Geleceğin neon ışıklı distopyası Night City'de bir paralı asker olun. Karakterinizi sibernetik eklentilerle modifiye ederken, zihninizdeki Johnny Silverhand (Keanu Reeves) ile şehrin yeraltı dünyasını dize getirin.
Red Dead Redemption 2
%75 indirimle 14.99$.
Vahşi Batı'nın son demlerinde Arthur Morgan'ın epik hikayesine tanık olun. İnanılmaz detaylı açık dünyası, yaşayan ekosistemi ve sinematik anlatımıyla oyun tarihinin en büyük şaheserlerinden biri.
Elden Ring
%35 indirimle 25.99$.
George R.R. Martin ve Hidetaka Miyazaki'nin elinden çıkan bu devasa açık dünyada, "Limgrave" topraklarının gizemini çözün. Souls türünü sevenler için epik boss savaşları ve sonsuz bir keşif sunuyor.
Warhammer 40,000: Space Marine 2
%67 indirimle 19.79$.
Bir Ultramarine olan Titus olarak, galaksiyi tehdit eden binlerce Tyranid yaratığına karşı saf aksiyon dolu bir savaşa girin. Kanlı, hızlı ve görsel olarak büyüleyici bir shooter deneyimi.
Kingdom Come: Deliverance II
%50 indirimle 22.49$.
Orta Çağ Bohemya'sında sıradan bir köylüden bir şövalyeye dönüşüm hikayesi. Tamamen gerçekçi dövüş mekanikleri ve seçimlerinizin dünyayı doğrudan değiştirdiği derin bir RPG simülasyonu.
Detroit: Become Human
%90 indirimle 3.19$.
İnsanların ve androidlerin bir arada yaşadığı yakın gelecekte, üç farklı androidin kaderini kontrol edin. Her seçiminizin hikayenin sonunu tamamen değiştirdiği muazzam bir interaktif drama.
Stardew Valley
%50 indirimle 2.99$.
Şehir hayatının stresinden kaçıp dedenizden kalan eski çiftliği canlandırın. Tarım yapın, balık tutun, madenleri keşfedin ve kasaba halkıyla dostluklar (hatta evlilikler) kurun.
Euro Truck Simulator 2
%75 indirimle 2.52$.
Avrupa yollarında tır sürerek kendi lojistik şirketinizi kurun. Radyoda sevdiğiniz müzikler çalarken, uzun yolların huzurunu ve kargo yetiştirmenin disiplinini bir arada yaşayın.
Terraria
%50 indirimle 2.89$.
"2D Minecraft" olarak bilinse de çok daha fazlası. Rastgele oluşturulan dünyalarda kazın, inşa edin ve yüzlerce farklı silahla devasa bossları yenerek karakterinizi geliştirin.
It Takes Two
%80 indirimle 7.99$.
Boşanma aşamasındaki bir çiftin oyuncak bebeklere dönüşüp iş birliği yaptığı eşsiz bir platform oyunu. Sadece iki kişiyle oynanabilen bu yapım, her bölümde farklı bir mekanik sunarak sizi şaşırtıyor.
Cult of the Lamb
%50 indirimle 6.24$.
Hem sevimli hem de karanlık! Bir kurbanlık kuzuyken kurtulup kendi tarikatınızı kurun. Bir yandan zindanları temizlerken diğer yandan sadık takipçilerinizi yönetip onları besleyin.
Dave the Diver
%45 indirimle 7.14$.
Gündüzleri derin denizlerde zıpkınla balık avlayın, geceleri ise avladığınız bu balıklarla egzotik bir suşi restoranı işletin. Mizah dolu hikayesi ve bağımlılık yapan döngüsüyle bir klasik.
Balatro
%20 indirimle 6.39$.
Poker ellerini kullanarak puan topladığınız, özel joker kartlarıyla hileli kombolar yaptığınız bir roguelike. Kart oyunlarını hiç sevmeseniz bile sizi saatlerce başına kilitleyebilir.
Final Fantasy VII Rebirth
%40 indirimle 23.99$.
Klasik hikayenin modern teknolojiyle yeniden yorumlanan ikinci bölümü. Cloud ve arkadaşlarının Gaia dünyasındaki yolculuğu, devasa bir açık dünya ve geliştirilmiş dövüş sistemiyle devam ediyor.
Persona 5 Royal
%70 indirimle 18.00$.
Gündüzleri sıradan bir lise öğrencisi, geceleri ise yozlaşmış yetişkinlerin kalplerindeki kötü arzuları çalan bir hırsız olun. Stilize grafikleri ve muazzam müzikleriyle en iyi JRPG'lerden biri.
Baldur’s Gate 3
%25 indirimle 26.24$.
Dungeons & Dragons evreninde geçen, oyuncuya neredeyse sınırsız özgürlük tanıyan bir başyapıt. Her diyaloğun ve her zar atışının hikayeyi farklı bir yöne savurduğu dev bir macera.
NieR:Automata
%60 indirimle 12.79$.
İnsanlık için savaşan android 2B ve 9S'in hikayesi. Birden fazla kez bitirilmesi gereken bu oyun, varoluşsal sorular sorarken hızlı aksiyon mekanikleriyle sizi büyülüyor.
Sekiro: Shadows Die Twice
%50 indirimle 29.99$.
Feodal Japonya'da tek kollu bir şinobi olarak intikam peşine düşün. Sabır, zamanlama ve kusursuz refleksler gerektiren kılıç düellolarıyla FromSoftware'in en zorlu ama en tatmin edici oyunu.