2026 Steam İlkbahar İndirimleri – Kaçırmamanız gereken 20 oyun

Steam 2026 İlkbahar İndirimleri 26 Mart TSİ 20:00'da sona erecek. Özellikle EA ve Warner Bros oyunlarındaki %85-%90'lık indirimler, oyunların bugüne kadarki en düşük fiyatları (Historical Low) olarak kayıtlara geçmiş durumda. Listemizdeki Star Wars Jedi: Survivor ve Hogwarts Legacy gibi oyunlar, sundukları içerik kalitesine göre şu an tam anlamıyla "fırsat" kategorisinde yer alıyor.

Baharın gelmesiyle birlikte PC oyuncularının en sevdiği dönemlerden biri olan Steam İlkbahar İndirimleri 2026 resmen başladı! 19 Mart – 26 Mart tarihleri arasında sürecek olan bu dev kampanya, hem yeni nesil AAA oyunlarda hem de kült klasiklerde %95'e varan indirimler sunuyor.

Türkiye'deki oyuncular için Steam'in USD (LATAM) fiyatlandırmasına geçmesiyle birlikte, bu indirimler kütüphane dizmek için en mantıklı fırsat haline geldi. İşte 2026 Steam İlkbahar İndirimleri'nde mutlaka göz atmanız gereken, fiyatı ve indirim oranıyla öne çıkan 20 oyunluk dev liste: