Kingdom Come ekibinin sıradaki oyunu Orta Dünya mı? Warhorse sessiz ama ipuçları dikkat çekiyor

Kingdom Come geliştiricisi Warhorse, yeni büyük RPG projesi üzerinde çalıştığını doğruladı. The Lord of the Rings söylentileri ise güçlenmeye devam ediyor.

Kingdom Come serisiyle adını sağlamlaştıran Çek stüdyo Warhorse, yeni oyunu hakkında net konuşmuyor. Ancak stüdyonun son açıklamaları, The Lord of the Rings evreninde büyük bir RPG ihtimalini güçlendirdi.

Warhorse yeni RPG üzerinde çalışıyor

Reddit’te yapılan bir soru-cevap etkinliğinde Warhorse’a The Lord of the Rings söylentileri soruldu. Stüdyo doğrudan doğrulama yapmadı ama yeni projelerinin RPG türünde kalacağını açıkça söyledi.

Geliştirici ekip, gelecek planlarını paylaşamayacaklarını belirtirken, uzman oldukları alandan uzaklaşmak istemediklerini ve yeni oyunlarının yine rol yapma türünde olacağını ifade etti.

Daha fazla detay istendiğinde ise ekip, üzerinde çalıştıkları projenin “büyük ve sürükleyici” bir RPG olduğunu söylemekle yetindi.

The Lord of the Rings iddiası nereden çıktı?

Bu söylentinin çıkış noktası Tolkien Polska adlı podcast oldu. Resmi bir doğrulama yok. Buna rağmen ortaya çıkan tablo dikkat çekiyor.

Warhorse’un bağlı olduğu Plaion, Embracer Group çatısı altında yer alıyor. Embracer ise The Lord of the Rings oyun haklarını elinde tutuyor. Bu da Warhorse’un Orta Dünya temalı bir proje geliştirme ihtimalini güçlü kılıyor.

Embracer tek bir oyunla yetinmeyebilir

Embracer daha önce birden fazla The Lord of the Rings oyunu fikri üzerinde çalıştığını açıklamıştı. Şirket, 2024 yılında farklı projeler için prototipler geliştirdiğini duyurdu.

Ayrıca Tomb Raider stüdyosu Crystal Dynamics’in de ayrı bir The Lord of the Rings oyunu üzerinde çalıştığı konuşuluyor.

Embracer cephesinden gelen açıklamalar, şirketin bu markayı oyun tarafında yeniden büyütmek istediğini gösteriyor.

Sadece oyun değil, filmler de geliyor

The Lord of the Rings markası sadece oyun dünyasında değil, sinemada da genişlemeye devam ediyor.

Yeni film serisinin ilk halkası 2027’de çıkacak The Hunt for Gollum olacak. Andy Serkis hem Gollum rolüne dönecek hem de filmi yönetecek.

Ian McKellen’ın Gandalf, Elijah Wood’un ise Frodo olarak geri dönmesi bekleniyor.

Buna ek olarak Stephen Colbert’in de Tom Bombadil’i merkezine alan farklı bir The Lord of the Rings filmi üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

Orta Dünya için yeni dönem başlayabilir

Warhorse’un açıklamaları kesin bir onay vermiyor. Yine de stüdyonun büyük ölçekli bir RPG hazırladığı net. Embracer’ın elindeki haklar ve şirketin marka için büyüme planları birleşince, yeni bir The Lord of the Rings RPG’si ihtimali hiç de uzak görünmüyor.

Şimdilik resmi açıklama yok. Ama Kingdom Come ekibinin bir sonraki büyük macerası Orta Dünya’da geçerse şaşırtıcı olmayacak.

