Battlefield 6 büyüyor: Dev haritalar, solo battle royale ve deniz savaşları geliyor

Battlefield Studios, Battlefield 6 için 2026 planını paylaştı. Oyun yıl boyunca üç büyük sezonla değişecek. Yeni haritalar, modlar ve sistemler adım adım gelecek.

Railway to Golmud geri geliyor. Harita, Tacikistan’da geçiyor. Kampanya sonrası dönemi anlatıyor. Bu harita, oyundaki en büyük alan olacak. Mirak Valley’den neredeyse dört kat daha geniş. Hava araçları için daha fazla alan var. Uzun menzilli çatışmalar öne çıkıyor. Şu an test sürecinde.

Cairo Bazaar da oyuna ekleniyor. Bu harita dar sokaklara odaklanıyor. Yakın mesafe çatışmaları ön planda. Oyuncular pusu kurmaya daha çok fırsat bulacak. Yıkım sistemi yine önemli rol oynayacak.

Battle royale tarafı genişliyor

Sezon 3 ile birlikte tek kişilik battle royale modu geliyor. Oyuncular artık tek başına mücadele edebilecek.

Ayrıca sıralamalı sistem de başlıyor. İlk etapta takım modunda aktif olacak. Oyuncuların performansı sıralamalara yansıyacak. Geliştirici ekip, bu sistemi ilerleyen sezonlarda ana çok oyunculu moda da eklemeyi planlıyor.

Sezon 4: Deniz savaşları başlıyor

Sezon 4 temmuz ayında geliyor. Bu sezonun odağı deniz savaşları olacak.

Tsuru Reef adlı yeni harita oyuna ekleniyor. Bu harita hem hava hem deniz araçları için geniş alan sunuyor.

Wake Island da geri dönüyor. Serinin en bilinen haritalarından biri yeniden oynanabilir hale geliyor.

Deniz savaşlarına özel yeni sistemler geliyor. Uçak gemileri aktif olarak kullanılacak. Yeni deniz araçları eklenecek. Dalga sistemi savaşın gidişini etkileyecek.

Ayrıca izleyici modu ve özel lobiler de bu sezonda oyuna dahil olacak.

Sezon 5: Yılın finali

Sezon 5 sonbaharda yayınlanacak. Bu sezon tek bir bölgede geçen üç yeni harita sunacak. Bu bölge seride daha önce kullanılmadı.

Yıl boyunca gelecek diğer yenilikler

Geliştirici ekip sadece harita ve mod eklemiyor. Oyun sistemlerinde de değişiklikler var.

Yakın mesafe sesli sohbet sistemi geliyor. Oyuncular rakip takımın konuşmalarını duyabilecek. Bu durum çatışmalarda yeni taktikler yaratacak.

Takım sistemi geri dönüyor. Oyuncular daha düzenli ekipler kurabilecek.

Sunucu tarayıcı sistemi de eklenecek. Oyuncular kalıcı sunuculara bağlanabilecek. Özel lobiler kurulabilecek.

Lider tabloları çok oyunculu modda aktif olacak.

Bunlara ek olarak oynanışta sürekli iyileştirme yapılacak. Silah dengesi, karakter görünürlüğü, eşleşme sistemi ve ilerleme yapısı güncellenecek. Bazı haritalar da oyuncu geri bildirimine göre yenilenecek.

Rekabetçi sahne de hazırlanıyor

Geliştirici ekip rekabetçi tarafı da büyütmek istiyor. Üst seviye turnuvalar yıl içinde başlayacak. Ancak önce sıralamalı sistem oturtulacak. Oyuncu geri bildirimleriyle sistem geliştirilecek. Ardından rekabetçi ligler devreye girecek.