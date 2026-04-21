Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Sır perdesi kalkıyor

Ubisoft, Assassin’s Creed Black Flag Resynced için resmi tanıtım tarihini açıkladı. Etkinlik 23 Nisan’da YouTube üzerinden yayınlanacak. Uzun süredir devam eden söylentiler böylece doğrulanmış oldu.

Ubisoft, uzun süredir konuşulan Assassin’s Creed Black Flag Resynced için beklenen adımı attı ve etkinliği doğruladı. Oyunla ilgili söylentiler zaten haftalardır internette dolaşıyordu, ama bu kez iş resmiyet kazandı.

Ubisoft, sosyal medya paylaşımında bunun “oyun dünyasının en kötü saklanan sırrı” olduğunu söylüyor. Bu ifade boşuna değil; çünkü sızıntılar ve iddialar uzun zamandır ortada dolaşıyor.

Söylentiler 2023’ten beri sürüyor

Black Flag yeniden yapım iddiaları en az 2023 yılından beri konuşuluyor. Ubisoft ise bu projeyi uzun süre doğrudan doğrulamadı.

Ancak Mart ayında durum değişti. Bir blog yazısında, neredeyse dipnot sayılabilecek bir şekilde proje ilk kez resmi olarak anıldı. Bu da beklentiyi daha da büyüttü.

Artık gözler oynanışta

Bu etkinlikten önce de proje hakkında birçok rapor ve sızıntı ortaya çıktı. Ama artık herkes aynı noktaya bakıyor: oyun gerçekten nasıl görünüyor?

Ubisoft’un bu tanıtımla birlikte spekülasyon dönemini kapatması bekleniyor.

Güçlü bir temel, zor bir iş

Orijinal Assassin’s Creed 4: Black Flag, 2013’te çıktı ve serinin en sevilen oyunlarından biri oldu. Bu yüzden remake için güçlü bir temel var. Ama işin kritik kısmı net: uygulama. Yani oyun sadece yeniden yapılmakla kalmamalı, doğru şekilde yeniden inşa edilmeli.

Oyun çıktığında bazı oyuncular gibi herkes o dönemi yakalayamadı. Özellikle serinin üçüncü oyunundan sonra yaşanan hayal kırıklığı, birçok kişide ara verme etkisi yarattı. Bu yüzden yeni sürüm, bazı oyuncular için geri dönüş fırsatı olabilir. Ama nostalji tarafı da güçlü: bazıları için bu sadece yeni oyun değil, eski oyuna yeniden dönme bahanesi olacak.



