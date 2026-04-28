Alien: Isolation 2 ilk fragmanıyla korkunun yerini değiştirdi

Alien: Isolation 2 ilk tanıtımıyla geri döndü. Yeni oyun, uzay istasyonu yerine bir koloni gezegenine geçiş yapabilir. Fragman, serinin karanlık yapısını koruduğunu gösteriyor.

Alien serisi yeniden hız kazandı. Disney ve 20th Century Studios, film ve dizi tarafında yeni projeleri öne çıkarırken oyun dünyasında da beklenen hamle geldi. Uzun süredir konuşulan Alien: Isolation devam oyunu sonunda ilk kez gösterildi.

Yayımlanan kısa video büyük detaylar vermiyor ama oyunun havasını net biçimde gösteriyor. Karanlık, baskı dolu ve sürekli tehdit hissi yaratan yapı geri dönüyor.





Bu kez olaylar uzay boşluğunda geçmeyebilir

“False Sense Of Security” adlı tanıtım, harap olmuş bir Weyland-Yutani tesisini gösteriyor. Islak koridorlar, çöküş izleri ve kapının ardındaki görüntü önemli bir değişime işaret ediyor: Görünene göre bu kez hikaye sadece uzay istasyonunda geçmeyecek.

Dışarıdaki yağmurlu atmosfer, olayların bir koloni gezegeninde yaşanabileceğini düşündürüyor. LV-426 gibi tanıdık bir yere dönüş ihtimali var ama tamamen yeni bir koloni seçeneği daha güçlü duruyor. En önemli detay ise değişmiyor: Xenomorphlar yine insanlarla aynı yerde.

Hikaye nereden devam edecek?

İlk oyunun bıraktığı yer hâlâ merak konusu. Amanda Ripley’nin hikayesi farklı yapımlarda genişlediği için yeni oyunun doğrudan aynı çizgiden gidip gitmeyeceği belirsiz.

Bu da iki ihtimali öne çıkarıyor: Ya hikaye doğrudan devam edecek ya da seri yeni bir başlangıç yapacak.

Çıkış tarihi yok, bekleyiş sürüyor

Oyunun çıkış tarihi henüz açıklanmadı. Hangi platformlara geleceği de bilinmiyor. Şimdilik proje geliştirme aşamasında ilerliyor.

Kısa fragman bile tek bir şeyi net gösteriyor: Alien: Isolation 2, ilk oyunun yarattığı gerilimi büyütmek istiyor. Üstelik bu kez karanlık sadece uzayda kalmayabilir.