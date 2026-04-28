Alien: Isolation 2 ilk fragmanıyla korkunun yerini değiştirdi

Alien: Isolation 2 ilk tanıtımıyla geri döndü. Yeni oyun, uzay istasyonu yerine bir koloni gezegenine geçiş yapabilir. Fragman, serinin karanlık yapısını koruduğunu gösteriyor.

Alien serisi yeniden hız kazandı. Disney ve 20th Century Studios, film ve dizi tarafında yeni projeleri öne çıkarırken oyun dünyasında da beklenen hamle geldi. Uzun süredir konuşulan Alien: Isolation devam oyunu sonunda ilk kez gösterildi.

Alien Day sürprizi geldi

2024 sonunda duyurulan Alien: Isolation 2, 26 Nisan Alien Day kapsamında kısa bir tanıtımla yeniden sahneye çıktı. Geliştirme sürecinde ilk oyunun arkasındaki Creative Assembly yer alıyor. Ekibin başında yine Alistair Hope bulunuyor.

Yayımlanan kısa video büyük detaylar vermiyor ama oyunun havasını net biçimde gösteriyor. Karanlık, baskı dolu ve sürekli tehdit hissi yaratan yapı geri dönüyor.


Bu kez olaylar uzay boşluğunda geçmeyebilir

“False Sense Of Security” adlı tanıtım, harap olmuş bir Weyland-Yutani tesisini gösteriyor. Islak koridorlar, çöküş izleri ve kapının ardındaki görüntü önemli bir değişime işaret ediyor: Görünene göre bu kez hikaye sadece uzay istasyonunda geçmeyecek.

Dışarıdaki yağmurlu atmosfer, olayların bir koloni gezegeninde yaşanabileceğini düşündürüyor. LV-426 gibi tanıdık bir yere dönüş ihtimali var ama tamamen yeni bir koloni seçeneği daha güçlü duruyor. En önemli detay ise değişmiyor: Xenomorphlar yine insanlarla aynı yerde.

Hikaye nereden devam edecek?

İlk oyunun bıraktığı yer hâlâ merak konusu. Amanda Ripley’nin hikayesi farklı yapımlarda genişlediği için yeni oyunun doğrudan aynı çizgiden gidip gitmeyeceği belirsiz.

Bu da iki ihtimali öne çıkarıyor: Ya hikaye doğrudan devam edecek ya da seri yeni bir başlangıç yapacak.

Çıkış tarihi yok, bekleyiş sürüyor

Oyunun çıkış tarihi henüz açıklanmadı. Hangi platformlara geleceği de bilinmiyor. Şimdilik proje geliştirme aşamasında ilerliyor.

Kısa fragman bile tek bir şeyi net gösteriyor: Alien: Isolation 2, ilk oyunun yarattığı gerilimi büyütmek istiyor. Üstelik bu kez karanlık sadece uzayda kalmayabilir.

Benzer Haberler

Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Sır perdesi kalkıyor

21.04.2026Genel

İki yıl geçti: Wicked hâlâ bitmedi ama satışlar konuşuyor

20.04.2026Genel

Battlefield 6 büyüyor: Dev haritalar, solo battle royale ve deniz savaşları geliyor

18.04.2026Genel

Metro geri dönüyor: 2039 ile hikâye yeniden başlıyor

14.04.2026Genel

Game Pass’te fren sinyali: Fiyatlar yeniden masada

15.04.2026Genel

GTA 6’nın gizli formülü: Rockstar eski fikirlerle yeni bir dünya kuruyor

13.04.2026Genel

Project Hail Mary için VR oyunu geliyor: Rocky ile uzayı kurtarmaya hazır olun

09.04.2026Genel

Forza Horizon 6 geliyor: Her PC’de çalışacak ama zirve pahalı

26.03.2026Genel

Jensen Huang savundu ama tartışma bitmedi: DLSS 5 krizi

24.03.2026Genel

2026 Steam İlkbahar İndirimleri – Kaçırmamanız gereken 20 oyun

23.03.2026Genel
