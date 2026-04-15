Game Pass’te fren sinyali: Fiyatlar yeniden masada

Xbox CEO’su Asha Sharma, Game Pass’in pahalı hale geldiğini kabul etti. Microsoft, abonelik modelini daha esnek ve dengeli bir yapıya çevirmeyi planlıyor.

Xbox’un yeni CEO’su Asha Sharma, göreve başlayalı birkaç ay oldu ama şirket içinde bazı şeyler şimdiden değişmeye başlamış gibi görünüyor. En azından maliyet tarafında bir geri adım sinyali var.

The Verge’in aktardığına göre Sharma, çalışanlara gönderdiği bir notta Game Pass abonelik modelini doğrudan ele aldı.

“Game Pass daha pahalı hale geldi”

Sharma’nın mesajında şu fikir öne çıkıyor: Game Pass Xbox için önemli bir servis ama mevcut yapı son hal değil.

Kısa vadede durum net: fiyatlar kullanıcılar için fazla yükseldi. Bu yüzden daha dengeli bir değer modeli gerekiyor. Uzun vadede ise Microsoft, Game Pass’i daha esnek bir yapıya çevirmek istiyor. Ancak bunun test edilmesi ve oturtulması zaman alacak.

Fiyat artışları ve kullanıcı tepkisi

Microsoft son 15 ay içinde Game Pass fiyatını iki kez artırdı. Bu da birçok kullanıcı için aboneliğin sürdürülebilir olmaktan çıkmasına yol açtı.

Buna rağmen servis hâlâ güçlü bir oyun kataloğu sunuyor. Nisan güncellemesinde Hades 2 gibi bağımsız yapımlar, Double Fine’ın yeni projesi Kiln ve Call of Duty: Modern Warfare remake gibi büyük oyunlar yer alıyor.

Call of Duty etkisi

The Verge kaynaklarına göre Call of Duty serisinin Game Pass’e eklenmesi fiyat artışlarında etkili olmuş olabilir. Çünkü Microsoft, serinin yeni oyunlarını abonelik içinde sunarak doğrudan satış gelirinden vazgeçiyor.

Her şey değişir mi?

Şu an için bu not, Xbox tarafında büyük bir dönüşümün başladığını kesin olarak göstermiyor. Şirket farklı abonelik katmanları gibi daha karmaşık modelleri de devreye alabilir ve bu da kullanıcı ilgisini zorlaştırabilir.

Ama en azından şirketin içeride problemi kabul etmesi, son dönemdeki kafa karıştıran hamlelerden sonra dikkat çekiyor.

