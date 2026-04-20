İki yıl geçti: Wicked hâlâ bitmedi ama satışlar konuşuyor

No Rest for the Wicked iki yılı geride bıraktı. 1.7 milyon satışa ulaştı, 1.0 sürümü için çalışmalar sürüyor. Konsol ihtimali giderek güçleniyor.

Stüdyo, paylaştığı yazıda açık konuştu: Oyun bu noktaya oyuncular sayesinde geldi. Gelen geri bildirimler yön verdi. Ekip, bu sürecin oyunu değiştirdiğini söylüyor.

Moon Studios, No Rest for the Wicked için hâlâ frene basmadı. Oyun iki yıl önce Steam Early Access’te çıkmıştı. Aradan uzun zaman geçti ama ekip hâlâ 1.0 sürümü için çalışıyor.

Rakam da net: Oyun iki yılda 1,7 milyon kopya sattı. Bu, erken erişimde olan bir oyun için güçlü bir sonuç.

1.0 hedefi hâlâ masada

Geliştirici uzun uzun konuşmadı. Ama mesaj net: “Çalışmaya devam ediyoruz.”

Yani oyun hâlâ bitmiş değil. Ama ekip, ortaya “özel bir şey” çıkardığını düşünüyor ve hız kesmiyor.

Konsol ihtimali güçleniyor

Stüdyo, konsol oyuncularını da unutmadığını tekrar söyledi. Bu da Nintendo, Sony ve Microsoft tarafı için kapının açık olduğu anlamına geliyor.

Zaten son dönemde işaretler arttı. Stüdyonun CEO’su Thomas Mahler, kısa süreliğine oyunun Nintendo Switch 2 üzerinde çalıştığını gösteren bir video paylaştı, sonra sildi.

Buradaki kritik nokta şu: Konsollarda erken erişim modeli yok. Yani oyun konsollara gelirse, büyük ihtimalle 1.0 sürümü de hazır olur.