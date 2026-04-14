Metro geri dönüyor: 2039 ile hikâye yeniden başlıyor

Metro 2039 resmen duyuruldu. 4A Games, yeni Metro oyununu Xbox ile yapılacak özel yayında gösterecek. Hikâye Exodus sonrası döneme gidiyor.

Seri ilk kez Metro 2033 ile 2010’da çıktı. Karanlık bir dünyayı, Moskova metrosunda hayatta kalmaya çalışan insanları anlattı. Sonrasında Metro Last Light ve Metro Exodus geldi. Tüm oyunlar, Dmitry Glukhovsky’nin kitaplarına dayanıyor.

Geliştirici 4A Games, uzun bir aradan sonra seriye yeni bir oyun ekliyor. Yedi yıl bekledikten sonra yeni devam oyunu resmen doğrulandı.