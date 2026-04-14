Metro geri dönüyor: 2039 ile hikâye yeniden başlıyor
Seri ilk kez Metro 2033 ile 2010’da çıktı. Karanlık bir dünyayı, Moskova metrosunda hayatta kalmaya çalışan insanları anlattı. Sonrasında Metro Last Light ve Metro Exodus geldi. Tüm oyunlar, Dmitry Glukhovsky’nin kitaplarına dayanıyor.
Geliştirici 4A Games, uzun bir aradan sonra seriye yeni bir oyun ekliyor. Yedi yıl bekledikten sonra yeni devam oyunu resmen doğrulandı.
Yeni oyun: Metro 2039
Yeni oyun, oyuncuyu tekrar kıyamet sonrası Moskova’ya götürüyor. Hikâye yine metro tünellerinde yaşayan insanlara odaklanıyor. İsim de zaman çizelgesini açık ediyor: Bu oyun, Exodus sonrası dönemi anlatacak.
Oyun uzun süredir söylentilerle gündemdeydi. Geliştirici ekip artık projeyi saklamıyor ve resmi olarak duyurdu.
Xbox ile özel tanıtım geliyor
Microsoft tarafı da işin içinde. Oyun, Xbox ile birlikte düzenlenen özel bir yayında gösterilecek.
Tanıtımın adı: “Xbox First Look: Metro 2039”. Yayın tamamen dijital olacak. İlk kez detaylı görüntüler paylaşılacak.
Yayın, 16 Nisan’da Xbox YouTube kanalında canlı verilecek. Farklı dil seçenekleri, işaret dili ve sesli betimleme desteği de olacak.
Hikâye nereye gidiyor?
Metro Exodus, Artyom’un Moskova’dan ayrıldığı bir yolculuğu anlatıyordu. Hikâye 2035 civarında geçiyordu. Oyunda oyuncunun seçimlerine göre farklı sonlar vardı.
Yeni oyunda hangi sonun “gerçek” kabul edileceği henüz belli değil. Ekip, Artyom ile devam edebilir. Ya da tamamen yeni bir karaktere geçebilir.