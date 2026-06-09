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2026'nın en popüler K-Pop grupları

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K-pop, 2026 yılında da dünya müzik endüstrisinin en güçlü akımlarından biri olmayı sürdürüyor. Rekor satışlar, dev dünya turneleri ve milyonlarca hayranın desteğiyle BTS, BLACKPINK, SEVENTEEN, Stray Kids ve TWICE yılın en çok konuşulan grupları arasında yer alıyor.

K-pop dünyası her geçen yıl daha geniş bir dinleyici kitlesine ulaşırken, bazı gruplar başarılarıyla rakiplerinden ayrışmayı başarıyor. 2026 yılına baktığımızda albüm satışlarından dijital platform performanslarına, sosyal medya etkileşimlerinden konser gelirlerine kadar birçok alanda öne çıkan isimler dikkat çekiyor. Özellikle uzun bir aranın ardından geri dönüş yapan gruplar ve dünya çapındaki turneleriyle milyonlarca hayrana ulaşan sanatçılar, K-pop'un küresel etkisini bir kez daha gözler önüne seriyor. İşte 2026 yılına damga vuran ve popülerliklerini zirvede tutmayı başaran beş K-pop grubu. BTS K-pop denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan BTS, üyelerin bireysel projeleri ve askerlik süreçlerinin ardından yeniden bir araya gelerek hayranlarını sevindirdi. Grubun 2026 yılında yayımladığı yeni albümü, uluslararası müzik listelerinde üst sıralara yerleşirken dijital platformlarda da büyük ilgi gördü. BTS'in geri dönüşü yalnızca müzikal anlamda değil, kültürel etkisi açısından da önemli bir dönüm noktası oldu. Grup, dünya çapındaki sadık hayran kitlesi sayesinde hâlâ K-pop'un en güçlü temsilcilerinden biri olarak görülüyor.

BLACKPINK BLACKPINK, hem müzik hem de moda dünyasındaki etkisiyle 2026 yılında da adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Yeni albüm satışlarında elde edilen yüksek rakamlar ve dijital platformlardaki güçlü performans, grubun uluslararası popülerliğinin devam ettiğini gösteriyor. Üyelerin bireysel projelerdeki başarıları da grubun görünürlüğünü artırırken, BLACKPINK markası dünyanın birçok bölgesinde K-pop'un en tanınan isimlerinden biri olmaya devam ediyor. SEVENTEEN SEVENTEEN, geniş üye kadrosu ve etkileyici sahne performanslarıyla 2026 yılının en başarılı grupları arasında yer alıyor. Dünya turnesi kapsamında gerçekleştirdiği konserlerde yüz binlerce hayrana ulaşan grup, canlı performans konusundaki başarısını bir kez daha kanıtladı. Özellikle Asya, Kuzey Amerika ve Avrupa'daki yoğun ilgi, SEVENTEEN'in küresel ölçekte büyüyen etkisinin önemli göstergeleri arasında bulunuyor. Stray Kids Son yıllarda yükselişini sürdüren Stray Kids, 2026 yılında da güçlü albüm satışları ve dijital başarılarıyla dikkat çekiyor. Kendilerine özgü müzik tarzları ve enerjik performansları sayesinde genç dinleyicilerin favori gruplarından biri olmayı sürdürüyorlar. Grubun uluslararası müzik listelerindeki görünürlüğü ve sosyal medya platformlarındaki etkisi, Stray Kids'i günümüz K-pop sahnesinin en önemli oyuncularından biri haline getiriyor. TWICE K-pop'un en köklü kız gruplarından biri olan TWICE, yıllardır koruduğu popülerliğini 2026'da da devam ettiriyor. Geniş müzik kataloğu, güçlü sahne performansları ve dünya çapındaki hayran kitlesi sayesinde grup, sektördeki yerini sağlamlaştırmış durumda. Yeni nesil grupların yükselişine rağmen TWICE'ın hâlâ yüksek izlenme rakamlarına ulaşması ve uluslararası listelerde yer alması, grubun kalıcı etkisini ortaya koyuyor.