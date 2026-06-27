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Kore Pop

BTS geri döndü: “Arirang” albümünde 7 üyenin birlik mesajı

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BTS, merakla beklenen “Arirang” albümüyle geri dönüyor. RM’den V’ye tüm üyeler, hem bireysel yolculuklarını hem de “7’nin gücü”nü anlattı.

Yazı: İrem Naz Güvel

  • RM

“Albüm, yedi kişi olarak yeniden bir araya gelip ilerlemek, dengeyi bulmakla ilgili.”

“Arirang’da Kore öğelerini sabit bir şey gibi görmek istemedik, onları kendi tarzımızla yeniden yorumladık.”

  • J-Hope

“Sanatçı olarak büyümek ve kendimizi özgürce ifade etmek istiyoruz.”

“İşler yolunda gitmese bile birbirimizi destekliyoruz.”

  • Suga

“Büyük bir şey yapmaktan çok, en çok bize benzeyen şeyi bu albüme yansıtmayı düşündük.”

“İstersek birlikte müzik yapma işini 80-90 yaşımıza kadar sürdürebiliriz.”

  • Jin

“Hiçbir şey sonsuza kadar sürmez ama güzel anların sürmesi için çaba göstermeliyiz.”

“Albüm ilk anda çarpıcı olmayabilir ama dinledikçe iz bırakan bir gücü var.”

  • Jimin

“İlerlemeye devam edeceğimizi söylemek istedik.”

“Albüm sürecinde enerjimi gerçekten önemsediğim şeylere vermenin ne kadar değerli olduğunu fark ettim.”

  • Jungkook

“Grup olarak geri dönmek, bizim için en doğal şeymiş gibi hissettiriyor.”

“Her üyenin emeğini ve bireyselliğini bu albüme yansıttık.”

  • V

“Hazırlık aşamasında her üye fikir ekledi, hayranlar birçok detayı keşfedecek.”

“Uzun süre birlikte kalmak için çaba göstermeliyiz.”

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