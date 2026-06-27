BTS geri döndü: “Arirang” albümünde 7 üyenin birlik mesajı
Yazı: İrem Naz Güvel
- RM
“Albüm, yedi kişi olarak yeniden bir araya gelip ilerlemek, dengeyi bulmakla ilgili.”
“Arirang’da Kore öğelerini sabit bir şey gibi görmek istemedik, onları kendi tarzımızla yeniden yorumladık.”
- J-Hope
“Sanatçı olarak büyümek ve kendimizi özgürce ifade etmek istiyoruz.”
“İşler yolunda gitmese bile birbirimizi destekliyoruz.”
- Suga
“Büyük bir şey yapmaktan çok, en çok bize benzeyen şeyi bu albüme yansıtmayı düşündük.”
“İstersek birlikte müzik yapma işini 80-90 yaşımıza kadar sürdürebiliriz.”
- Jin
“Hiçbir şey sonsuza kadar sürmez ama güzel anların sürmesi için çaba göstermeliyiz.”
“Albüm ilk anda çarpıcı olmayabilir ama dinledikçe iz bırakan bir gücü var.”
- Jimin
“İlerlemeye devam edeceğimizi söylemek istedik.”
“Albüm sürecinde enerjimi gerçekten önemsediğim şeylere vermenin ne kadar değerli olduğunu fark ettim.”
- Jungkook
“Grup olarak geri dönmek, bizim için en doğal şeymiş gibi hissettiriyor.”
“Her üyenin emeğini ve bireyselliğini bu albüme yansıttık.”
- V
“Hazırlık aşamasında her üye fikir ekledi, hayranlar birçok detayı keşfedecek.”
“Uzun süre birlikte kalmak için çaba göstermeliyiz.”