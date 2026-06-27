BTS geri döndü: “Arirang” albümünde 7 üyenin birlik mesajı

BTS, merakla beklenen “Arirang” albümüyle geri dönüyor. RM’den V’ye tüm üyeler, hem bireysel yolculuklarını hem de “7’nin gücü”nü anlattı.

“Albüm, yedi kişi olarak yeniden bir araya gelip ilerlemek, dengeyi bulmakla ilgili.”

“Arirang’da Kore öğelerini sabit bir şey gibi görmek istemedik, onları kendi tarzımızla yeniden yorumladık.”

J-Hope

“Sanatçı olarak büyümek ve kendimizi özgürce ifade etmek istiyoruz.”

“İşler yolunda gitmese bile birbirimizi destekliyoruz.”

Suga

“Büyük bir şey yapmaktan çok, en çok bize benzeyen şeyi bu albüme yansıtmayı düşündük.”

“İstersek birlikte müzik yapma işini 80-90 yaşımıza kadar sürdürebiliriz.”

Jin

“Hiçbir şey sonsuza kadar sürmez ama güzel anların sürmesi için çaba göstermeliyiz.”

“Albüm ilk anda çarpıcı olmayabilir ama dinledikçe iz bırakan bir gücü var.”

Jimin

“İlerlemeye devam edeceğimizi söylemek istedik.”

“Albüm sürecinde enerjimi gerçekten önemsediğim şeylere vermenin ne kadar değerli olduğunu fark ettim.”

Jungkook

“Grup olarak geri dönmek, bizim için en doğal şeymiş gibi hissettiriyor.”

“Her üyenin emeğini ve bireyselliğini bu albüme yansıttık.”

V

“Hazırlık aşamasında her üye fikir ekledi, hayranlar birçok detayı keşfedecek.”

“Uzun süre birlikte kalmak için çaba göstermeliyiz.”