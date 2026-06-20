TWICE Mina Myoui sahne performanslarıyla yeniden gündemde
TWICE’ın “This is for” dünya turnesi, 2025’te başlayarak Asya, Avrupa ve Amerika’yı kapsayan geniş bir konser serisi olarak devam ediyor ve 2026 yılında da sahneleniyor. Turne, 360 derece sahne tasarımı ve her üyeye ayrılan solo performans bölümleriyle öne çıkıyor.
Turne setlistinde yer alan solo performanslar arasında Mina’nın “Stone Cold” sahnesi, daha sade ve duygusal bir koreografi yapısıyla öne çıkıyor. Performans, Mina’nın yumuşak vokal tonu ve klasik bale eğitiminden gelen vücut kontrolünü sahneye taşımasıyla dikkat çekiyor.
Kaynaklara göre Mina’nın sahne dili, yüksek tempolu K-pop koreografilerinden farklı olarak daha minimal ve kontrollü bir estetik sunuyor. Bu durum, özellikle 360° sahne düzeninde görsel dengeyi güçlendiren unsurlardan biri olarak değerlendiriliyor.
Ayrıca Mina, TWICE’ın Japon alt grubu MISAMO projeleri ve moda iş birlikleriyle de aktif kariyerini sürdürüyor. Sahne dışında daha sakin ve disiplinli kişiliğiyle bilinen sanatçı, performans tarafında ise giderek daha güçlü bir ifade dili geliştirmesiyle dikkat çekiyor.