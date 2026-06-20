TWICE Mina Myoui sahne performanslarıyla yeniden gündemde

TWICE’ın “Black Swan” lakaplı üyesi Mina Myoui, 2026 dünya turnesinde zarif dans tekniği, bale kökenli sahne dili ve solo performanslarıyla K-pop sahnesinin en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam ediyor.

TWICE’ın “This is for” dünya turnesi, 2025’te başlayarak Asya, Avrupa ve Amerika’yı kapsayan geniş bir konser serisi olarak devam ediyor ve 2026 yılında da sahneleniyor. Turne, 360 derece sahne tasarımı ve her üyeye ayrılan solo performans bölümleriyle öne çıkıyor.

Turne setlistinde yer alan solo performanslar arasında Mina’nın “Stone Cold” sahnesi, daha sade ve duygusal bir koreografi yapısıyla öne çıkıyor. Performans, Mina’nın yumuşak vokal tonu ve klasik bale eğitiminden gelen vücut kontrolünü sahneye taşımasıyla dikkat çekiyor.