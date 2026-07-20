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27 yıl sonra bir ilk! Gökyüzünde iki büyüleyici olay aynı anda yaşanacak

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Avrupa, 27 yıl aradan sonra ilk kez büyüleyici bir tam Güneş tutulmasına tanıklık etmeye hazırlanıyor. 12 Ağustos 2026’da gün batımı saatlerine denk gelen bu nadir doğa olayı, aynı gece en yüksek yoğunluğuna ulaşacak olan Perseid meteor yağmuruyla birleşecek. Gökyüzü tutkunlarına adeta çifte görsel şölen sunacak olan bu tarihi gece, şimdiden büyük merak uyandırıyor...

2026 yılının Ağustos ayı, gökyüzü meraklıları için unutulmaz anlara ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Ay’ın Güneş’in önüne tam bir perde çekmesiyle gündüz vakti ortalık kısa süreliğine alacakaranlığa bürünecek. Avrupa’nın 1999 yılından bu yana tanık olacağı ilk tam Güneş tutulması olma özelliğini taşıyan bu tarihi olay, şimdiden tüm dünyada büyük bir merak uyandırdı.

Dünyanın dört bir yanından gözlemciler, fotoğrafçılar ve bilim insanları bu görsel şöleni yerinde izlemek için rotalarını oluşturmaya başladı bile. Tutulmanın en net ve kesintisiz izlenebileceği noktalar arasında İspanya, İzlanda ve Grönland öne çıkıyor.

Bu Tutulmayı Özel Kılan Ne?

12 Ağustos 2026’daki olayı eşsiz kılan en büyük detay, zamanlaması. Sıradan tutulmaların aksine bu kez Güneş, gökyüzünün en tepe noktasında değil; ufka yakın konumdayken kapanacak. Özellikle İspanya’da izleyiciler, Güneş’in batışı sırasında tamamen karardığı büyüleyici bir "gün batımı tutulmasına" şahitlik edecek.

Avrupa’da Çeyrek Asır Sonra Bir İlk

En son 11 Ağustos 1999’da tam tutulmaya tanık olan Avrupa ana karası, o tarihten bu yana yalnızca parçalı tutulmalarla yetinmişti. İspanya içinse durum çok daha tarihi: Ülke ana karasında en son 1905 yılında tam tutulma yaşanmıştı. Tutulmanın zirve noktasında birkaç dakika boyunca gündüz geceye dönecek, hava aniden soğuyacak ve Güneş’in gizemli dış atmosferi (korona) çıplak gözle seçilebilir hale gelecek.

Aynı Gece Perseid Meteor Yağmuru Zirvede

Gökyüzündeki sürprizler tutulmayla sınırlı kalmayacak. Aynı gece, yılın en görkemli gök taşı gösterisi olan Perseid meteor yağmuru da tepe noktasına ulaşacak. Tutulmanın ardından zifiri karanlığa bürünen gökyüzü, meteorların çok daha net ve parlak bir şekilde izlenmesine olanak sağlayacak.Tam Tutulma Nerelerden İzlenebilecek?

Karanlık kuşak; Kuzey Rusya’dan başlayıp Grönland, Batı İzlanda ve Atlas Okyanusu’nu aşarak Kuzey İspanya’ya ulaşacak. Ardından Portekiz’in kuzeydoğusuna teğet geçip Balear Adaları üzerinden Akdeniz’e doğru süzülecek. İspanya’da tutulmanın yaklaşık iki dakikadan fazla sürmesi beklenen en şanslı şehirler şunlar:

A Coruña

Bilbao

Burgos

León

Logroño

Palencia

Zaragoza

İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve Kuzey Afrika gibi alanlarda ise Güneş’in %90’a varan kısmı örtülecek ve büyüleyici bir parçalı tutulma izlenecek.

Hayati Güvenlik Uyarısı: Tutulmayı izlerken göz sağlığınızı riske atmayın. Uzmanlar, gözlerin yalnızca ISO 12312-2 sertifikalı özel tutulma gözlükleriyle korunabileceğini hatırlatıyor. Sıradan güneş gözlükleri gözlerinizi korumaz; koruyucu ekipmansız bakılabilecek tek an, Güneş’in tamamen kapandığı o birkaç dakikalık tam evredir.


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