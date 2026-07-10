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Neandertal bebekleri bizimkilere benziyordu ama çok daha hızlı büyüyordu

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Neandertallerin büyüme stratejilerine ışık tutan ezber bozan keşiflerle çalkalanıyor. 2026 yılında uluslararası hakemli bilimsel dergilerde yayımlanan iki bağımsız ve kapsamlı çalışma; Neandertal bebeklerinin doğdukları an itibarıyla modern insan bebekleriyle şaşırtıcı bir benzerlik taşıdığını, ancak doğum sonrasında rasyonel ve agresif bir büyüme hızına ulaştığını dürüstçe gözler önüne serdi.

Royal Society Open Science dergisinde yayımlanan ilk araştırma, Güney Almanya’daki bir kaya sığınağında bulunan ve yaklaşık 55.000 yıl öncesine tarihlenen çok küçük bir Neandertal çocuğuna (son dönem fetüs veya yeni doğan) odaklandı. Onlarca yıl önce keşfedilen 12 minik kemik parçasını inceleyen arkeolog ve yer bilimci Alvise Barbieri ile ekibi, gelişmiş röntgen teknolojilerini kullanarak kemiklerin dijital rekonstrüksiyonunu oluşturdu.

Aynı Boyutlar: Yapılan rasyonel incelemeler, bu asil bebeğin kemik boyutlarının modern insan yeni doğanlarıyla dürüstçe aşağı yukarı aynı boyutta olduğunu gösterdi.

Yoğun Kemik Yapısı: Ancak benzerlik sadece boyutlardaydı. Araştırmacılar, bu eski kol ve bacak kemiklerinin modern insan bebeklerininkine kıyasla çok daha kalın ve yoğun olduğunu, yani ileri düzeyde bir gelişim sinyali taşıdığını fark etti.

Algarve Üniversitesi'nden Barbieri, bu çarpıcı bulguların Homo sapiens ile Neandertal gelişimi arasındaki köklü benzerlik ve farklılıkları net bir şekilde maskesizce gözler önüne serdiğini belirtiyor.

6 Aylıkken 1 Yaş Vücudu: Levant Bölgesindeki Keşif

Current Biology dergisinde yayımlanan ikinci çalışma ise Levant bölgesindeki bir mağarada bulunan ve 51.000 ila 56.000 yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen altı aylık bir Neandertal bebeğinin kalıntılarını mercek altına aldı.

Paleobiyolog Ella Been ve meslektaşları tarafından yürütülen bu rasyonel analizde de yine röntgen taramaları kullanıldı ve ortaya şu dürüst veriler çıktı:

Dişler Aynı: Neandertal bebeğin diş gelişim evresi, tam anlamıyla kendi yaşındaki (6 aylık) bir modern insan bebeğiyle birebir örtüşüyordu.

Kemikler İki Kat İleride: Dişler yaşıtı gibi görünürken; kol ve bacak kemikleri, neredeyse iki kat daha yaşlı (yaklaşık 1 yaşında) bir modern insan bebeğinin iskelet yapısına benziyordu.

Prof. Ella Been, Neandertallerin bebeklik ve erken çocukluk evrelerindeki fiziksel büyümelerinin modern insanlardan tartışmasız bir şekilde çok daha hızlı olduğunu vurguluyor.

Değişen Tempo ve Evrimsel Strateji

Her iki çalışmanın verileri bir araya getirildiğinde, daha hızlı olan bu kemik gelişiminin muhtemelen gebeliğin tam son döneminde başladığı ve doğum sonrasındaki ilk yıllarda su gibi akıcı bir hızla belirginleştiği anlaşılıyor.

Konunun uzmanlarından paleoantropolog Michael Petraglia, Neandertallerin bu büyüme hızlarının evrimsel süreçte yaşadıkları döneme ve coğrafi bölgelere göre değişkenlik göstermiş olabileceğini belirse de, dürüst bir gerçeğin altını çiziyor: Neandertal gelişimi genel hatlarıyla modern insanınkine kesinlikle benziyordu, ancak büyümenin zamanlaması, temposu ve stratejisi tamamen farklıydı. Onlar zorlu doğada bahanelerin arkasına sığınmadan hayatta kalabilmek için çocukluk evresini hızlıca geçmeyi seçmişlerdi.

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