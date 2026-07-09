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Paris Haute Couture Moda Haftası kim ne giydi?

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Fransız lüksünün, el işçiliğinin ve hayal gücünün zirvesi olan Paris Haute Couture kapılarını ihtişamla açtı...

Modanın kalbinde kameralar sadece podyuma değil, ön sırada çabasız bir zarafet ve su gibi akıcı bir şıklık sergileyen ikonik isimlere çevrildi.


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